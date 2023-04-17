"Українська Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд стала мамою та вже виписалася з лікарні - милі фото

Під час виписки поруч з Євгенією був її чоловік Євген Стіпанюк і старша дочка Жасмін, а також мама Жанна Феліксівна та близькі.

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Євгенію Есмеральд разом з новонародженою донькою виписали з лікарні / Фото ТСН

Українська захисниця, снайперка з позивним "Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд 14 квітня народила дівчинку. На парних пологах був присутній батько дитини - воїн ЗСУ Євген Стипанюк.

16 квітня захисницю України виписали з пологового будинку. Під час виписки поруч з Євгенією був її чоловік Євген Стипанюк і старша дочка Жасмін, а також мама Жанна Феліксівна та близькі. ТСН показало сімейні фото, зроблені під час важливої події.

За словами Євгенії, пологи пройшли добре, і зараз вона добре почувається. Чоловік захисниці весь час був поруч з нею і підтримував.

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Ім'я дитини подружжя поки залишає в таємниці.

Євгенія Есмеральд під час виписки з пологового будинку / Фото ТСН

Євгенія Есмеральд з родиною / Фото ТСН

Як повідомляв Главред, українська захисниця, снайперка з позивним "Жанна Д'арк" Євгенія Емеральд вийшла заміж. Її обранець - Євген Стипанюк. Пара познайомилася на війні.

Військові одружилися 14 жовтня - в День захисників і захисниць. В цей же день у Євгена був день народження. Весілля зіграли прямо на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ.

Нагадаємо, в одній з лікарень міста Дніпро відбулося весілля - тяжкопоранений військовослужбовець Михайло одружився зі своєю 20-річною коханою.

22-річний захисник України в березні боєць отримав важку мінно-вибухову травму в Донецькій області. Завдяки зусиллям і професіоналізму лікарів, військовослужбовець прийшов до тями, проте попереду йому належить ще тривала реабілітація. Кохана бійця, 20-річна Дарина, одразу ж після стабілізації стану бійця вирішила зробити йому пропозицію.

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