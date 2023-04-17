Боєць ЗСУ 5 місяців мріяв побачити кохану: зворушливі кадри дзвінка одразу після полону

Боєць Збройних сил України 5 місяців був у полоні і повернувся додому в рамках Пасхального обміну полоненими. Вперше за цей час він зателефонував коханій і зізнався, що весь час мріяв її побачити. Дівчина в сльозах сказала, що вірила в його повернення додому живим і здоровим.
Керівниця Центрального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікувала зворушливі кадри, як звільнений український військовий зателефонував коханій дівчині.
Хлопець, який 5 місяців був у російському полоні, не приховував емоцій і зізнався, що весь цей час мріяв побачити кохану.
"Я вже вдома. Капец, я так радий тебе бачити! Це те, про що я мріяв усі п'ять місяців", - сказав боєць своїй дівчині.
Вона зі сльозами щастя зазначила, що чекала його всі 5 місяців і вірила в його повернення додому живим і здоровим.
Вже після розмови військовий показав лист від коханої і їхню щасливу фотографію.
Бійці ЗСУ повернулися додому з російського полону
Глава Офісу президента Андрій Єрмак 16 квітня повідомив, що в рамках Великоднього обміну полоненими, який проходив у декілька етапів, Київ повернув додому 130 українських захисників. Серед них військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники Державної спеціальної служби транспорту.
В Україну з російського полону повернулися рядові і потрапили в полон сержанти на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
За декілька днів до цієї події, 10 квітня, в Україну в рамках великого обміну полоненими між Києвом і Москвою додому повернулися 100 військовослужбовців. Серед них захисники Маріуполя, учасники боїв за Азовсталь і Гостомель. Деякі з них потребують серйозної медичної допомоги.
Війна Росії проти України: