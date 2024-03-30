У Київській області активно посилюють оборону кордонів - ОВА

Вже було встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід. Також облаштовано протитанкові рови.

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Київська область готує оборону / колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda, скріншот: відео

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області продовжують нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Вже встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід.

Як відзначає Київська ОВА у Telegram-каналі, захист кордонів сьогодні є однією з головних цілей політики безпеки. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів та встановлення загороджувальних рубежів. Мова йде про "зуби дракона", протитанкові рови й не тільки.

Зазначається, що вже було встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід. Також облаштовано протитанкові рови.

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"Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів", - розповів голова ОВА Руслан Кравченко.

Хто такий Руслан Кравченко? Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що всі області України укріплюють кордони та будують фортифікаційні споруди на фронті. Бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди, облаштовувати системи загороджень тощо.

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