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"Трупи нікуди складати": Комаровський звернувся до українців через ситуацію з COVID

27 жовтня 2021, 19:56

За словами медика, абсолютна більшість тих, хто в реанімаціях, не щеплені.

Євген Комаровський
Євген Комаровський / скріншот

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський емоційно звернувся до українців і закликав робити вакцинацію, оскільки реанімації і морги вже переповнені.

Як заявив педіатр і кандидат медичних наук в інтерв'ю Коронавірус_інфо, вакцини дійсно працюють і рятують людей від смерті.

"Я не знаю, які ще потрібні мотиви, коли лікарні реально забиті. Я розмовляю зі своїми друзями, працюючими патологоанатомами, яким трупи нікуди складати. Реанімації переповнені. Причому абсолютна більшість тих, хто в реанімаціях, не щеплені. Які вам ще потрібні мотиви?",- зазначив Євген Комаровський.

При цьому, чим швидше дорослі вакцинуються, тим швидше діти повернуться в нормальне життя - зможуть ходити в школу, відновлять заняття за інтересами і спілкування з друзями.

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Відзначимо, що, згідно з українським законодавством, в Україні від COVID-19 можна вакцинувати дітей, починаючи з 16 років (при наявності серйозної фонової патології - з 12).

Комаровський про коронавірус

Ранише Євген Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

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коронавірус Євген Комаровский
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