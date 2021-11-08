"Вколіть вакцину, інакше буде важко": чоловік померлої від -COVID-19 багатодітної породіллі звернувся до вагітних

Чоловік померлої, 40-річний таксист Маджид Гафур, який залишився вдівцем з п'ятьма дівчатками-доньками, закликає вагітних жінок активно вакцинуватися.
В Англії від ускладнень коронавірусу померла 37-річна Сайка Парвін, яка тимчасово відмовлялася щепитися від COVID - 19 через вагітність. Історію сім'ї з Бірмінгема опублікувало британське видання The Guardian.
Її чоловік 40-річний таксист Маджид Гафур, який залишився вдівцем з п'ятьма дочками, закликає вагітних активно вакцинується.
Як пишуть журналісти, Парвін була на восьмому місяці вагітності, коли її госпіталізували з утрудненим диханням. І незабаром довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів.
Медперсонал лікарні Good Hope прийняв рішення провести екстрений кесарів розтин. Парвін п'ять тижнів пробула в реанімації і померла 1 листопада. Їй так і не сталося познайомитися зі своєю п'ятою дочкою. Її назвали Дуа Марьям.
Гафур закликає всіх вагітних якнайшвидше вакцинуватися від COVID-19.
"Я збираюся передати це послання всьому світу: я просто прошу всіх людей вколоти вакцину, інакше їм буде дуже важко. Знаєте, це смертельна хвороба. Парвін так багато спланувала, але ця хвороба не дала їй шансу", – говорить Гафур.
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Нагадаємо, раніше у Хмельницькій інфекційній лікарні вперше зафіксували смерть вагітної жінки від ускладнень COVID-19.
Без мами залишилися 11 дітей.