В Україні від коронавірусу померли 70 вагітних: лікар закликала щеплюватися та назвала кращу вакцину

Медик озвучила сумну статистику / Фото pixaby

В Україні з початку пандемії від коронавірусу померли 70 вагітних жінок. Про це заявила лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

З посиланням на директора Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслава Камінського в ефірі "Право на владу" на 1+1 вона повідомила, що зараз в установі перебуває 46 вагітних, які не вакциновані.

читайте такожТільки народила малюка: у Києві коронавірус вбив молоду вчителькуЗа словами Булавінової, у Великобританії кожен п'ятий важкий пацієнт, що потрапляв до лікарні з COVID, - це були вагітні.

"У мене прохання до всіх акушерів-гінекологів: зайняти нарешті чітку лікарську позицію і вмовляти кожну вагітну робити щеплення на будь-якому терміні вакциною Pfizer", - підкреслила інфекціоністка.

Раніше ми повідомляли, що у Львові від коронавірусу померла 28-річна породілля - медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода на 28 тижні вагітності.

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Як розповіли в місцевому перинатальному центрі, дівчина поступила в лікарню вже у важкому стані. Крім того, вона мала надлишкову вагу і не вакцинувалася від коронавірусу.