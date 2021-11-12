"Боялася, бо вагітна": українка шкодує, що не вакцинувалася від коронавірусу

Хвора коронавірусом вагітна жінка бореться за життя / скріншот з відео

У Львівській лікарні швидкої допомоги за добу через коронавірус померли 23-річна вагітна та 29-річний хлопець. У реанімації зараз перебуває 34-річна вагітна жінка, яка не може дихати без кисневої маски.



Померлі молоді люди були не вакциновані, не мали супутніх патологій, проте пізно звернулися за медичною допомогою. Під час розтину медики побачили, що від легких покійних майже нічого не залишилося, пише "ТСН".

Займалися самолікуванням, супутніх хвороб не було

"Вагітна довго хворіла вдома, мала високу температуру, приймала парацетамол, зверталася до сімейного лікаря, але стан дуже швидко погіршувався і госпіталізували її вже у важкому стані з вираженою дихальною недостатністю", — розповіла завідуюча реанімаційним відділенням лікарні Наталія Матолінець.

читайте такожЗалишила записку: у Бердянську породілля з Covid-19 викинулася з вікнаУ цій же лікарні помер 29-річний чоловік. Медики рятували його місяць. За словами лікарів, чоловік також займався самолікуванням.

За життя бореться 34-річна вагітна жінка

Зараз у Львові в реанімації лікується 34-річна вагітна жінка. Хвора постійно кашляє і знаходиться під кисневою маскою. Жінка каже, що вона на 18 тижні вагітності. Зараз зізнається, що краще було вакцинуватися.

"Я не вакцинована, я боялася, тому що вагітна, але потрібно було все ж прищепитися",- каже жінка.

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Медики ж зазначають, що вакциновані пацієнти значно легше хворіють на COVID-19. Також закликають хворих відразу звертатися до лікарів і не займатися самолікуванням.

Раніше ми розповідали, що у Хмельницькій інфекційній лікарні вперше зафіксували смерть вагітної жінки від ускладнень COVID-19. Без мами залишилися 11 дітей.

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