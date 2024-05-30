Ситуація напружена: танки і піхота РФ перейшли в наступ на Часів Яр - офіцер ЗСУ

Офіцер ЗСУ наголосив, що українські військові мужньо тримають оборону в напрямку міста Часів Яр та завдають значних втрат російським військам.

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РФ перейшла в наступ із застосуванням бронетехніки / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Російські окупанти втрачають значну кількість особового складу та військової техніки в ході штурмових дій в напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, ворог намагається проводити штурмові дії в самому Часовому Яру, активно атакуючи мікрорайон Новий.

"Також посилює штурмові дії - це напрямок Іванівське, Богданівка, Калинівка та не залишає поза своєю увагою Кліщіївку, Андріївку", - розповів він в ефірі "Еспресо" відео дня

Крім того, окупанти перестали застосовувати в ході штурмових операцій виключно піхотні підрозділи і дедалі частіше включають механізовані частини - бойові броньовані машини та танки.

Також, ворог інтенсифікував використання артилерійських засобів ураження на цьому напрямку фронту. Офіцер ЗСУ зазначив, що російську окупанти використовують всю наяву номенклатуру озброєння для ведення наступальних дій.

"Але наша оборона стоїть. Треба зазначити, що ми досить гарно знищуємо ворога. Росіяни втрачають значну кількість техніки й особового складу", - наголосив Калашніков.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Наступ РФ на Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України ефективно знищують російських окупантів, які активізували наступ у напрямку міста Часів Яр. Завдяки успішному вогневому ураженню ворог планує відвести підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії РФ на схід від Часового Яру. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Російські окупанти мають на меті захопити міста Часів Яр і Вовчанськ на сході України. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російська окупаційна армія просунулася біля Часового Яру, а також у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState 23 травня.

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