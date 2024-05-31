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ЗСУ можуть почати масштабний контрнаступ: експерт назвав 5 головних умов

Юрій Берендій
31 травня 2024, 02:31
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Військовий експерт зазначає, що існує 5 ключових умов для проведення нового контрнаступу українських військ на фронті.
ЗСУ можуть почати масштабний контрнаступ: експерт назвав 5 головних умов
Експерт назвав 5 умов для успішного контрнаступу ЗСУ / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОК "Захід"

Сили оборони України проводять заходи із стабілізації ситуації на фронті. Зупинка російського наступу напряму пов'язана із логістикою постачання військово-технічного спорядження з боку наших партнерів: США, Великої Британії та низки європейських країн. Про це на чаті на Главреді розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, прискорена передача Україні снарядів за чеською ініціативою (приблизно 1 млн снарядів, перша партія - 200 тисяч одиниць), а також за ініціативою країн ЄС 500 тисяч снарядів, може докорінно змінити ситуацію на фронті.

"Плюс, відповідно, постачання засобів ураження, насамперед крилатих ракет повітряного базування британського виробництва Storm Shadow, французьких SCALP та американських ATACMS", - зазначив він.

Аналітик зазначає, що вже спостерігається зростання інтенсивності ударів по окупованих територіях Криму та інших регіонах з використанням цих засобів ураження.

"У Луганській області було завдано ударів по двох нафтобазах, зокрема, у Ровеньках, тиловому складу з боєкомплектом у місті Сорокине (до перейменування - Краснодон), а також базі паливно-мастильних матеріалів і боєкомплекту в місті Довжанськ (на кордоні з РФ). Тобто географія ударів вражає. Плюс було завдано ударів по Криму: по аеродромах Джанкой і Бельбек, а також знищено залишки Чорноморського флоту РФ", - додає він.

Снєгирьов підкреслює, що літаки є дуже важливими для України. Досвід тогорічного літнього контрнаступу підтвердив, що успішний наступ нашої армії буде залежати від підтримки з повітря - без цього навряд можна буде говорити про успішні контрнаступальні операції, вказує він.

"Тактика НАТО - це тотальна перевага в повітрі. Перед тим, як операція в Іраку перейшла в наземну фазу, протягом 40 днів союзницька авіація фактично зрівняла із землею іракські позиції. У нас із росіянами, на жаль, немає навіть паритету в повітрі. Подивіться на той терор, який розв'язали росіяни щодо цивільного населення Харкова та інших населених пунктів із використанням КАБів: вони користуються тим, що немає засобів ППО і присутності в повітрі, нашої можливості використовувати ракети класу "повітря-повітря" з дальністю ураження понад 150 км", - розповів він.

Експерт вказує, що поява F-16, навіть у такій кількості, як обіцяли - 40-50 одиниць, суттєво зміцнить позиції ЗСУ як у момент контрнаступу, так і для захисту населених пунктів. Це стане першою передумовою українського контрнаступу.

"Друга - достатня кількість снарядів. Зараз коефіцієнт ураження 6:1 на користь окупантів: на 12 тисяч снарядів, які випускають окупанти по позиціях ЗСУ, ми можемо відповідати 2-2,5 тисячами снарядів. Ні про який контрнаступ до моменту хоча б паритету не можна говорити. Третя - засоби ураження, ствольна і реактивна артилерія. Тут знову перевага в росіян", - робить висновок аналітик.

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

Четвертою умовою українського контрнаступу експерт назвав інженерну техніку розмінування.

"Тогорічний наступ показав, що глибина мінних полів сягає 19 км, а інженерної техніки розмінування, переданої нам західними партнерами, було до 15% від необхідної кількості. До того ж вона не була прикрита з повітря і стала легкою ціллю для російських гелікоптерів і штурмової авіації", - додав він.

За його словами, п'ятою умовою успішного контрнаступу Сил оборони є наявність великої кількості ефективних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"У росіян перевага в РЕБах. Якщо буде виконано ці п'ять пунктів, тоді ми зможемо говорити про те, що створено умови для українського контрнаступу", - резюмував він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація на фронті - що відомо про новий контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України мають можливість провести новий великомасштабний контрнаступ на фронті. Проте для цього передусім потрібно зупинити активну фазу російського наступу та стабілізувати фронт, заявив президент України Володимир Зеленський.

Західні ЗМІ повідомляють, що Збройні сили України готуються до контрнаступу, щоб відбити територію, захоплену російськими військами на північному сході Харківської області.

Українські військові готові до контрнаступу. Навіть погодні умови зараз сприятливі для цього. Про це заявив у полковник ЗСУ, військовий аналітик Петро Черник.

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