ЗСУ 'приземлили' російський штурмовик Су-25 на Покровсьому напрямку - Генштаб

У середу, 22 травня, Сили оборони України збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак українські захисники ліквідували на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, на Покровському напрямку кількість атак збільшилась до 25. Російські окупанти штурмовими групами та технікою "намагається вклинитися в наші бойові порядки". Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою - триває девʼять бойових зіткнень.
Літак Су-25
Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.
Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.
Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.
Ліквідація літаків РФ - останні новини
Нагадаємо, літакопад російських повітряних суден триває. 18 травня зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. Це вже четвертий збитий Су-25 за травень на рахунку цієї бригади.
Також 11 травня штурмовик Су-25 російських окупантів збили українські захисники на Авдіївському напрямку. Це також вдала робота 110-ї окремої механізованої бригади.
Як повідомляв Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак успішно збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині.
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