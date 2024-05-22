ЗСУ 'приземлили' російський штурмовик Су-25 на Покровсьому напрямку - Генштаб

Українські захисники збили черговий ворожий штурмовик Су-23 за травень.

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Українські захисники збили російський Су-25 / Колаж: Главред, фото: ДШВ ЗСУ, ОК "Захід"

У середу, 22 травня, Сили оборони України збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак українські захисники ліквідували на Покровському напрямку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку кількість атак збільшилась до 25. Російські окупанти штурмовими групами та технікою "намагається вклинитися в наші бойові порядки". Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою - триває девʼять бойових зіткнень.

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Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Ліквідація літаків РФ - останні новини

Нагадаємо, літакопад російських повітряних суден триває. 18 травня зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. Це вже четвертий збитий Су-25 за травень на рахунку цієї бригади.

Також 11 травня штурмовик Су-25 російських окупантів збили українські захисники на Авдіївському напрямку. Це також вдала робота 110-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляв Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак успішно збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині.

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