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Три країни НАТО розпочали операцію у Чорному морі: що зміниться для України

Анна Косик
1 липня 2024, 15:18
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Туреччина, Румунія та Болгарія вивели свої кораблі, гелікоптери та безпілотники у Чорне море, щоб підвищити безпеку, зокрема задля експорту українського зерна.
Корабль и геликоптер НАТО
У Чорному морі розпочалась місія трьох країн НАТО / Колаж: Главред, фото: flickr

1 липня військово-морські сили трьох країн НАТО - Румунії, Болгарії і Туреччини розпочали спільну місію з розмінування Чорного моря. Це перша велика спільна акція чорноморських держав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Bloomberg, ініціатива під керівництвом Стамбула спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у певних районах Чорного моря внаслідок війни. Це важливо з огляду на те, що країна-агресор Росія та Україна є ключовими виробниками зерна і війна поставила під загрозу безпечне проходження вантажів.

"Київ запустив власний Чорноморський експортний маршрут минулого року після зриву угоди про безпечний коридор, підтриманої Росією, Туреччиною та ООН. Це успішно збільшило експорт і допомогло економіці розвиватися швидше, ніж прогнозувалося, але цей шлях залишається ризикованим", - йдеться у повідомленні.

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Прикладом такого ризику став ракетний удар РФ минулого року біля ключового українського порту в Одесі, де було пошкоджено комерційне судно. Тоді загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. Ще одне судно, орендоване сільськогосподарським гігантом Cargill Inc., постраждало від вибуху під час виходу з українського порту в листопаді.

У березні Україні вдалося майже повністю повернути експорт з чорноморських портів до довоєнних обсягів, однак порти поблизу Одеси все ще часто попадають під удари з боку агресора Росії.

Тому Туреччина, Румунія та Болгарія, які є членами НАТО, розпочали свою місію. Однак їхні морські сили перебувають поза межами НАТО, зокрема, щоб уникнути ескалації напруженості з Росією.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Заяви та рішення НАТО на тлі повномасштабної війни в Україні

Напередодні повідомлялось, що на саміті НАТО Україні можуть запропонувати нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою, але у Німеччині. Таким чином НАТО, найімовірніше, хоче перетягнути передачу допомоги під свою "парасольку".

Раніше стало відомо, що країнам-членам НАТО не вдалося погодити зобов'язання про виділення 40 мільярдів доларів на рік для допомоги Україні озброєнням.
Нагадаємо, у представників НАТО виникли підозри щодо причетності Росії до мінування критично важливої підводної інфраструктури Європейського Союзу у Північному морі.

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війна в Україні НАТО Чорне море
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