Три потужні вибухи: ЗСУ розгромили військову базу окупантів під Мелітополем

ЗСУ вдарили по військовій базі окупантів під Мелітополем/ УНІАН, з відкритих джерел

Українські військові знищили базу російських загарбників, яку ті облаштували на території ферми під Мелітополем.

"Приліт" був по базі окупантів у селищі Веселому. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.

Вибухи пролунали ввечері у неділю, 20 листопада. Відбулися три потужні вибухи.

"За уточненою інформацією ра**сти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів", – зазначає Федоров.

Місцеві жителі повідомили, що на місці ворожої бази зараз суттєві руйнування.

"Тож підраховуємо ворожі втрати", – додав Федоров.

Telegram Федоров

Раніше повідомлялося, що вранці в п'ятницю, 11 листопада, в Мелітополі стався вибух у будинку, де жив колаборант – так званий начальник Департаменту культури і спорту Андрій Бойко. Окупанти підтвердили, що Бойко контужений.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали до лікарні у надважкому стані. За словами Федорова, на місце події одразу виїхали швидкі, пожежники і "поліцейські".

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