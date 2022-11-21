Три потужні вибухи: ЗСУ розгромили військову базу окупантів під Мелітополем

Окупанти облаштували собі базу на фермі. Місцеві жителі повідомляють про сильні руйнування.
Українські військові знищили базу російських загарбників, яку ті облаштували на території ферми під Мелітополем.
"Приліт" був по базі окупантів у селищі Веселому. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.
Вибухи пролунали ввечері у неділю, 20 листопада. Відбулися три потужні вибухи.
"За уточненою інформацією ра**сти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів", – зазначає Федоров.
Місцеві жителі повідомили, що на місці ворожої бази зараз суттєві руйнування.
"Тож підраховуємо ворожі втрати", – додав Федоров.
Раніше повідомлялося, що вранці в п'ятницю, 11 листопада, в Мелітополі стався вибух у будинку, де жив колаборант – так званий начальник Департаменту культури і спорту Андрій Бойко. Окупанти підтвердили, що Бойко контужений.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали колаборанта Дмитра Трухіна. Його забрали до лікарні у надважкому стані. За словами Федорова, на місце події одразу виїхали швидкі, пожежники і "поліцейські".
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