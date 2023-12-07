Тривожна звістка: західна допомога Україні впала до рекордного рівня

Крім тривожних новин з Сенату США, де Україні заблокували допомогу, надійшла неприємна новина з німецького науково-дослідного інституту.

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Західна допомога Україні впала до рекордного рівня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Допомога Україні від західних партнерів впала до рекордного рівня з січня 2022 року. Кільський Інститут світової економіки стверджує, що з 42 країн-донорів лише 20 надали нові пакети допомоги за останні кілька місяців.

Згідно з дослідженням, такий рівень допомоги є найнижчим з початку війни проти Росії. Україна отримала на 87% менше, ніж до цього.

В Інституті з'ясували, що нові партії допомоги, починаючи з серпня, були досить скромними, їх вартість становила 2,11 мільярда євро, в той час як в аналогічний період минулого року допомоги надійшло на 16 мільярдів євро.

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На даний момент головними союзниками і донорами України є США, Німеччина, країни Північної та Східної Європи, які невпинно продовжують надавати і фінансову, і військову допомогу.

Основними партнерами залишаються:

Хорватія

Фінляндія

Німеччина

Швейцарія

Канада

Велика Британія

Що буде далі

Директор Центру досліджень Кільського інституту Крістофер Требеш заявив, що невпевненість щодо подальшої допомоги США залишає Україні надії тільки на затвердження ЄС обіцяного пакету допомоги в 50 мільярдів євро.

"Подальша відстрочка однозначно зміцнить позиції Путіна", - зазначив він.

В цілому, давати прогнози на розвиток подій аналітики поки не поспішають, адже допомога від США скорочується, а допомога від Європи ще не затверджена.

Допомога Україні

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 6 грудня оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомив Державний секретар США, Ентоні Блінкен. Адміністрація Байдена оголосила про виділення 175 мільйонів доларів додаткової допомоги Україні. Про це Байден оголосив під час свого виступу в Конгресі. Без схвалення Конгресу додаткового фінансування національної безпеки цей пакет може стати одним з останніх з надання допомоги.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що не можна допустити припинення підтримки України і країна-окупант Росія повинна зазнати поразки. Якщо США цього не забезпечать, за словами Блінкена, директор Кремля Володимир Путін отримає можливість діяти безкарно - ситуація відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу.

Також, Білий дім попередив Конгрес, що допомога Україні закінчується, тому необхідно прийняти термінове рішення. Однак лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що буде виступати за те, щоб його партія голосувала проти надання додаткової допомоги Україні і Ізраїлю.

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