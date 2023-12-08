"Це завдання №1": генерал Кривонос назвав найважливішу умову для захисту України

Це завдання потрібно терміново вирішувати, вважає генерал.

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Генерал Кривонос назвав найважливішу умову для захисту України/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Вікіпедія

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос назвав завдання № 1 для забезпечення спроможності Збройних сил України захищати державу. За його словами, найголовнішим завданням є достатня кількість підготовленого особового складу. Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Перше – підготовлений особовий склад у достатній кількості. І це, мабуть, завдання № 1, яке треба терміново вирішувати", – заявив Кривонос.

Він наголосив, що через відсутність упродовж понад 30 років національно-патріотичного виховання сталося так, що не всі бажають захищати Україну, виконуючи свій конституційний обов’язок. За його словами, багато людей є "споживачами, а не патріотами".

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Також, за словами Кривоноса, держава повинна забезпечити отримання українцями "початкових оборонних навичок" ще до потрапляння в армію.

"Це вміння пересуватися, користуватися зброєю, елементи тактичної медицини, стартові елементи військової топографії, хоча би такі. Вміння вирити собі окоп. [Ці знання] можна отримувати не в армії, а ще до армії, і це завдання № 1", – зазначив генерал ЗСУ.

Хто такий Сергій Кривонос Сергій Григорович Кривонос (нар. 26 липня 1970, Кременчук, Полтавська область) – український політичний та військовий діяч, генерал-майор запасу Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019). Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020), пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше експерти розповіли, якими можуть бути наслідки для фронту, якщо ЗСУ вийдуть з Мар’їнки. За словами експертів, у разі відступу ЗСУ з Мар'їнки, ймовірно, не відбудеться обвалу фронту. Сили оборони перейдуть на підготовлені позиції західніше міста.

Також раніше майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначав, що Путін виставив дедлайн захоплення Авдіївки. За його словами, захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим. Російський президент віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали проблеми зі збиванням "Шахедів". Окупанти використовують різні маршрути для атак дронами, але точки входу в повітряний простір України лишаються незмінними. Проте дрони окупантів під час польоту можуть відхиляться від попереднього маршруту на 10-15 кілометрів, що значно ускладнює їхнє збивання.

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