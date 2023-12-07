Росія готується до нового наступу: Андрющенко назвав напрямки

Окупанти перекидаючють резерви із Запорізької або Херсонської областей і частково з території Росії.

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Окупанти стягують резерви на фронт / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

Окупанти почали переміщувати значні військові резерви в напрямку Вугледара. Росіяни переміщують військову техніку через поля з Запорізької або Херсонської областей, а також, частково, з Росії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни стягують великі резерви у напрямок Вугледара, перекидаючи їх з Запорізької або Херсонської областей, частково з території Росії. Ворог переміщує військову техніку полями, і це досить незвично. Такі дії ми пов'язуємо з тим, що в такий спосіб окупанти перекидають техніку, яка була на ремонті у Новоазовському районі, там вистачає ремонтних баз. Таке враження, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка - Вугледар, щоб саме там створити ще одну точку наступу й поновлення бойових дій", - сказав Андрющенко.

Він підкреслив, що виявлені дії окупантів свідчать про їх підготовку до створення нових точок наступу та відновлення бойових дій у районі Мар'їнка - Вугледар. За словами Андрющенка, окупанти також припинили будівництво залізниці поблизу селища Гранітне, недалеко від Вугледара.

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"Враховуючи, що таких активних бойових дій, як біля Авдіївки, наразі немає на Вугледарі, але бачивши активну підготовку з боку загарбників, цілком можна очікувати, що найближчим часом ми знову почуємо про Вугледар, з точки зору наступу росіян", - додав він.

Із зростанням активності російських військ у регіоні, експерт не виключає можливості активізації ворожих дій біля Вугледара. Це може стати наступним фокусом агресії росіян, як зауважив Андрющенко.

Війна в Україні

Нагадаємо, Путін наказав оточити Авдіївку до 15 грудня, щоб використати успіх під час промови перед виборами у Росії. Проте захоплення міста для росіян не має стратегічної важливості, за словами Олексія Гетьмана, майора запасу НГУ.

Як повідомляв Главред, на різних ділянках фронту тривають активні бойові дії. Окупанти намагаються провести атаки та стабілізувати лінію зіткнення. Українські війська успішно утримують свої позиції та ефективно нейтралізують ворожі сили і техніку. Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Також Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, відреагував на російську пропаганду, яка поширила інформацію про захоплення села Синьківка в Харківській області російською армією. Він підкреслив, що окупанти тут атакують, але жодного просування ворога в напрямку Синьківки не було.

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