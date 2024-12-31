'Трамп вигідний Путіну': скільки може тривати війна в Україні - прогноз

У Росії залишаються ресурси для продовження війни проти України ще протягом кількох років після ухвалення "бюджету війни", зазначає Яковенко.

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Чи закінчиться війна в 2025 році - прогноз / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Яковенко:

Війна Росії проти України не закінчиться в 2025 році

Між Путіним та Трампом немає "хімії" для успішних переговорів про мир в Україні

Війна Росії проти України не закінчиться в 2025 році. Крім того, бойові дії, ймовірно, триватимуть і протягом 2026 та 2027 років. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко.

Відповідаючи на питання щодо можливості відмови російського диктатора Путіна від переговорів про справедливий мир в Україні Яковенко зазначив, що хімії між новобраним президентом США Трампом та очільником Кремля немає.

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"Це одностороння хімія - тільки з боку Трампа. Для Путіна Трамп - це комерс. Пітерські кримінальники на кшталт Путіна і гебешники (що, загалом, приблизно одне й те саме) ставляться до комерсанта як до людини, яку треба кришувати, доїти і, якщо потрібно, вбивати. У цьому випадку вбити Трампа у Путіна навряд чи вийде, та й навіщо йому це. Трамп вигідний Путіну", - стверджує він.

Експерт вважає, що Путін є своєрідним "маяком" для Трампа. На його думку, Трамп, як особистість із авторитарними нахилами, певною мірою заздрить російському лідеру. У США існують сильні інститути, які стримують владу від скочування в диктатуру, тоді як у Росії подібних обмежень немає.

"У будь-якому разі, для мене очевидно, що війна у 2025 році не припиниться. Думаю, що, на жаль, не закінчиться вона і в 2026, і, можливо, навіть 2027 році", - вказує Яковенко.

Водночас експерт підкреслює, що затверджений на три роки бюджет Росії є бюджетом війни. Хоча серед економістів існують розбіжності щодо наявних у Путіна ресурсів для продовження війни, він переконаний, що такі можливості в нього все ж залишаються.

"Не думаю, що у 2025-2026 роках, і навіть, можливо, у 2027-му, відбудеться економічний колапс, який змусить Путіна припинити війну", - резюмував аналітик.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2024 році Росія значно збільшила кількість ракетних ударів і застосування ударних дронів проти критичної інфраструктури України порівняно з 2023 роком. Про це 31 грудня повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

В ніч на 31 грудня Сили оборони України атакували нафтобазу "Ярцевська" в Смоленській області РФ. За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки на нафтобазі пролунала серія вибухів, почалась масштабна пожежа.

Як повідомляє Financial Times, війна в Україні може завершитися мирною угодою з Росією вже у 2025 році. Видання зазначає, що майбутній президент США Дональд Трамп може змусити Кремль серйозно поставитися до переговорів, погрожуючи посиленням санкцій і нарощуванням підтримки Києва.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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