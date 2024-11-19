Чи дасть Байден ракети для ударів углиб РФ: Жданов дав неочікувану відповідь

На Україну, як розповів експерт, чекають великі поставки військової допомоги США.

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Жданов прокоментував майбутній пакет допомоги від США / Главред, Офис президента Украины

Про що сказав Жданов:

Байден поставить Україні допомогу, але не факт, що там будуть інструменти для ударів

ЗСУ можуть отримати ракети для РФ окремим пакетом допомоги

У Пентагоні рішуче налаштовані до кінця роботи адміністрації чинного президента США Джо Байдена поставити Україні допомогу, що залишилися від схваленого раніше фінансування.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду дав відповідь, чи може Байден надати ракети для ударів углиб РФ, у рамках тих великих поставок, які відбудуться до кінця його каденції.

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"До кінця президентського терміну Байдена на Україну справді чекають великі поставки військової допомоги США, проте є великі сумніви в тому, що в цих поставках буде все необхідне для завдання ударів углиб РФ", - каже Жданов.

Військовий експерт зазначає, що це можливо, але сумніви пов'язані з тим, що всі ці пакети допомоги, які зараз в екстреному порядку нам надсилають, були узгоджені заздалегідь.

"Усі заявки було проговорено і подано ще влітку, коли ці питання обговорювали. Якщо буде коригування цих заявок, є шанс отримати і потрібні ракети. Якщо заявки не будуть коригуватися, то ракети ми можемо отримати хіба що окремим пакетом допомоги. Але грошей поки що на окремі поставки немає", - заявив Жданов.

Що відомо про ракети ATACMS / Инфографика Главреда

Байден дав дозвіл на удари вглиб РФ - що відомо

У неділю, 17 листопада, Главред повідомив, що Байден дав дозвіл Україні на удари по Росії ракетами великої дальності. Ймовірно, це буде використано для захисту українських сил у районі Курської області на заході РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, які об’єкти в Росії можуть стати цілями для ATACMS. На його думку, це рішення США здатне істотно вплинути на перебіг бойових дій.

Ба більше, чиновники РФ вже задумались тікати з прикордонних регіонів з Україною. Особливо стурбовані у Воронезькій області, де одне із джерел назвав ситуацію плачевною.

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Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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