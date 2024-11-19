Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи дасть Байден ракети для ударів углиб РФ: Жданов дав неочікувану відповідь

Даяна Швець
19 листопада 2024, 01:20
345
На Україну, як розповів експерт, чекають великі поставки військової допомоги США.
Олег Жданов, Джо Байден
Жданов прокоментував майбутній пакет допомоги від США / Главред, Офис президента Украины

Про що сказав Жданов:

  • Байден поставить Україні допомогу, але не факт, що там будуть інструменти для ударів
  • ЗСУ можуть отримати ракети для РФ окремим пакетом допомоги

У Пентагоні рішуче налаштовані до кінця роботи адміністрації чинного президента США Джо Байдена поставити Україні допомогу, що залишилися від схваленого раніше фінансування.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду дав відповідь, чи може Байден надати ракети для ударів углиб РФ, у рамках тих великих поставок, які відбудуться до кінця його каденції.

відео дня

"До кінця президентського терміну Байдена на Україну справді чекають великі поставки військової допомоги США, проте є великі сумніви в тому, що в цих поставках буде все необхідне для завдання ударів углиб РФ", - каже Жданов.

Військовий експерт зазначає, що це можливо, але сумніви пов'язані з тим, що всі ці пакети допомоги, які зараз в екстреному порядку нам надсилають, були узгоджені заздалегідь.

"Усі заявки було проговорено і подано ще влітку, коли ці питання обговорювали. Якщо буде коригування цих заявок, є шанс отримати і потрібні ракети. Якщо заявки не будуть коригуватися, то ракети ми можемо отримати хіба що окремим пакетом допомоги. Але грошей поки що на окремі поставки немає", - заявив Жданов.

Чи дасть Байден ракети для ударів углиб РФ: Жданов дав неочікувану відповідь
Що відомо про ракети ATACMS / Инфографика Главреда

Байден дав дозвіл на удари вглиб РФ - що відомо

У неділю, 17 листопада, Главред повідомив, що Байден дав дозвіл Україні на удари по Росії ракетами великої дальності. Ймовірно, це буде використано для захисту українських сил у районі Курської області на заході РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, які об’єкти в Росії можуть стати цілями для ATACMS. На його думку, це рішення США здатне істотно вплинути на перебіг бойових дій.

Ба більше, чиновники РФ вже задумались тікати з прикордонних регіонів з Україною. Особливо стурбовані у Воронезькій області, де одне із джерел назвав ситуацію плачевною.

Ще більше новин про удари по РФ:

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США військова допомога Джо Байден Олег Жданов війна Росії та України контрнаступ ЗСУ ATACMS Удари вглиб РФ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Шольц "умиває руки": передача Україні ракет Taurus зайшла у глухий кут

Шольц "умиває руки": передача Україні ракет Taurus зайшла у глухий кут

00:58Світ
Дозвіл для України на удари вглиб Росії: у Держдепі США перервали мовчанку

Дозвіл для України на удари вглиб Росії: у Держдепі США перервали мовчанку

23:56Світ
Запоріжжя під ударами дронів та КАБів РФ: у місті гримлять вибухи, є поранені

Запоріжжя під ударами дронів та КАБів РФ: у місті гримлять вибухи, є поранені

23:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Потужний вітер, сніг та мороз: в Україну йде сильне похолодання

Потужний вітер, сніг та мороз: в Україну йде сильне похолодання

Гороскоп на сьогодні 19 листопада: Близнюкам - прилив удачі, Скорпіонам - випробування

Гороскоп на сьогодні 19 листопада: Близнюкам - прилив удачі, Скорпіонам - випробування

Потап публічно відкинув Настю Каменських - що сталося

Потап публічно відкинув Настю Каменських - що сталося

Китайський гороскоп на 2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії: прогноз для всіх знаків

Китайський гороскоп на 2025 рік Зеленої Дерев'яної Змії: прогноз для всіх знаків

Гороскоп Таро на 2025 рік: Дівам випав Король мечів, Рибам - Туз пентаклей

Гороскоп Таро на 2025 рік: Дівам випав Король мечів, Рибам - Туз пентаклей

Останні новини

01:50

Не допомогла навіть ліцензія адвоката: у Кім Кардаш'ян проблеми із законом - ЗМІ

01:45

ЗСУ можуть вийти з важливого міста на Донеччині: загроза наростає - Кевлюк

01:20

Чи дасть Байден ракети для ударів углиб РФ: Жданов дав неочікувану відповідь

00:58

Шольц "умиває руки": передача Україні ракет Taurus зайшла у глухий кут

00:40

Путініст Лепс анонсував, коли зіпсує життя своїй 18-річній "нареченій"

Росія може влаштувати Армагеддон після дозволу США бити вглиб Росії – ЖдановРосія може влаштувати Армагеддон після дозволу США бити вглиб Росії – Жданов
00:25

"Сумне прощання": королева Камілла втратила свою улюбленицю через рак

18 листопада, понеділок
23:56

Дозвіл для України на удари вглиб Росії: у Держдепі США перервали мовчанку

23:51

"Емоційно важкі": відома українська співачка опинилася в онкоцентрі

23:49

"Сказали звернутися до психіатра": Alyona Alyona вперше розповіла про проблеми

Реклама
23:33

Злочинці увірвалися до Віндзорського замку - що вони накоїли

23:24

Який колір в одязі молодить після 50: стилісти дали неочікувану відповідь

23:16

Запоріжжя під ударами дронів та КАБів РФ: у місті гримлять вибухи, є пораненіВідео

22:29

Дозвіл на далекобійні удари по РФ: у Трампа зробили скандальну заяву

22:21

Аеродроми РФ в небезпеці: Світан припустив, куди ЗСУ цілитимуть ракетами Заходу

22:07

Із запізненням на півроку: ЄС передав Україні обіцяний мільйон снарядів

21:30

Як зменшити витрату води та заощадити на оплаті: експерти розкрили лайфхак

21:23

"Таким був його план": в ЄС зробили несподівану заяву про переговори з Путіним

21:15

РФ вклинюється в оборону і просувається на сході: у ЗСУ назвали напрямок

21:11

США дозволили бити по Росії на відстань до 300 кілометрів - Боррель

20:39

Союзники схиляють Зеленського до угоди з Путіним - Bloomberg

Реклама
20:18

Україна наростила випуск "Нептунів" і розробила нові ракети-дрони – Умеров

20:15

Британія та Франція дозволити бити вглиб Росії, але є умова: що відомо - ЗМІ

20:00

"Ситуація складна": Україна може опинитися без ракет від США - Жданов

20:00

Результат вражаючий: жінка розкрила три інгредієнти, які знищать бруд на вікнах

19:51

Україну накриє хвиля відключень світла: як діятимуть графіки 19 листопада

19:46

Удари вглиб РФ: чи застосує Путін у відповідь ядерну зброю - прогноз експерта

19:18

Створюють атмосферу рівноваги й тепла: ТОП-3 найкомфортніших знаків зодіаку

19:12

Знають одиниці: яка таємна кнопка в машині може "зупинити знос двигуна"Відео

19:12

Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні: Жданов назвав умову

19:10

В Одесі повний блекаут: що відбувається в місті після удару РФПогляд

19:07

"Баба Яга проти": Фіцо накинувся на Байдена і союзників, в чому причина

18:40

Сніг, дощ та ожеледиця: українців попереджають про погіршення погодних умов

18:33

Дозвіл США на далекобійні удари по Росії: у Зеленського зробили важливу заяву

18:26

Водії будуть здивовані: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

18:12

Окупанти нарощують сили і створюють нові бригади: Умєров попередив про небезпеку

18:11

Загроза масованих ударів: у ГУР попередили про сотні накопичених РФ ракет

18:11

Новий православний календар на 2025 рік: найважливіші дати та події

18:05

Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК: що змінилося

18:02

Чотири грації: Лілія Ребрик показала зворушливе фото з усіма своїми доньками

17:52

Чим відрізняються дві картинки: мало хто зможе знайти 10 відмінностей за 15 секунд

Реклама
17:46

Відключення електроенергії: як уберегти побутову техніку - важливі поради ДСНС

17:43

Втрати РФ у війні встановили новий рекорд: в розвідці Британії розкрили деталі

17:34

Україна може спробувати знищити Кримський міст: названо головну умову

17:17

Чи можна виростити салат у квартирі: зелень буде цілу зимуВідео

17:14

Де чекати на прильоти у РФ: західні ЗМІ про дозвіл США на далекобійні удари

17:13

Позитив розкрив ім'я майбутньої дитини, та кого бачить хрещеною мамою малюка

17:04

ЗСУ розгромили бронетанковий штурм РФ: під Кураховим відбулася важлива битва

17:04

Правила мобілізації зміняться: в Міноборони зробили заяву щодо "бусифікації"

16:49

Як прибрати чорну плісняву на герметику: не залишиться й сліду

16:45

В Україні планують запровадити нову посаду: що відомо

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти