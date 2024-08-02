Лише через 'Резерв+' неможливо: як з приписним можна оформити бронювання

Оновлення через "Резерв+" з приписним не дає можливості оформити бронювання, потрібно діяти іншим шляхом.

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Застосунку "Резерв+" не завжди буде достатньо для оновлення даних чи планування бронювання / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Громадяни України, що мали приписне і досягли граничного віку, то, скоріш за все, в застосунку "Резерв+" буде написано про необхідність звернутися до ТЦК. Про це розповіла в інтерв'ю Главреду офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектації і соціальної підтримки Лариса Козак.

За її словами, для цього є дві підстави: або ж людина взагалі не перебуватиме на військовому обліку військовозобов'язаних, або ж картотеку розшуку призовників ТЦК за мінімальними даними вніс до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Відповідно, у нього будуть недоліки з військово-обліковою спеціальністю. Тому у даному випадку про подачу бронювання без відвідування ТЦК говорити не можна", - каже Козак. відео дня

Вона пояснює, що роботодавець не візьме на себе таку відповідальність, адже при виявленні порушень під час бронювання, він буде підданий великим штрафам. Все через те, що у ТЦК проводять перевірки на стан дотримання військового обліку підприємств.

І, скоріш за все, громадянину не вдасться навіть сформувати у "Резерв+" військово-обліковий документ, тому роботодавцю доведеться направити його на проходження ВЛК та оновлення військово-облікової спеціальності.

"В будь-якому випадку, процес бронювання включає в себе низку перевірок, включаючи перевірку Міністерства оборони України, тому такий громадянин або не пройде такої перевірки, або ж підприємство буде піддано відповідним стягненням", - зазначає Козак.

Хто така Лариса Козак Лариса Сергіївна Козак - офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, капітан Збройних сил України.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація та бронювання в Україні

Напередодні, 16 липня, спливли 60 днів, відведені на оновлення даних законом про мобілізацію. Протягом цього часу військовозобов'язані мали уточнити адресу проживання, номери телефонів та інші особисті дані в ТЦК, ЦНАПі або в застосунку Резерв+.

Нагадаємо, військовозобов'язані, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, отримають спеціальну позначку у додатку Резерв+. Нововведення покликане полегшити роботу ТЦК та поліції.

Раніше стало відомо, що військовозобов'язаним українцям, що мають бронь від мобілізації, або ж тільки подають документи на її отримання, не потрібно проходити ВЛК.

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