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"Тоді в РФ не буде часу нападати на Україну": є 2 варіанти долі Росії після війни – Кочетков

Альона Вороніна
14 березня 2024, 03:35
У США та світу загалом немає сталого бачення майбутньої Росії. Але є два варіанти можливої долі країни-агресорки РФ після війни, на які розраховує світ.
Владимир Путин, развал России, Александр Кочетков
Є 2 варіанти долі Росії після війни, вважає Кочетков/ колаж: Главред, фото: скрін, depositphotos.com/ua, Главред

Сталого бачення майбутнього країни-агресорки Росії у США і світу загалом немає. Є лише дві точки зору, одна з яких передбачає розпад РФ, а друга – збереження там авторитарного режиму. Таку думку висловив політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

"Одна точка зору, радикальна, полягає в тому, що з Російською Федерацією потрібно зробити те саме, що зробили з Радянським Союзом, тобто має відбутися її контрольований розпад із контролем за нерозповсюдженням ядерної зброї", – зазначив Кочетков.

Друга точка зору – протилежна. Вона передбачає, щоб у Росії залишався якийсь авторитарний режим, бо вона не може без нього.

"Там завжди були царі, генеральні секретарі, і росіяни не можуть без Сталіна чи Путіна. Тому нехай у Росії буде щось схоже на Путіна, але з яким можна домовлятися, бо такий буде тримати країну у підкоренні, і ядерна та інша зброя масового знищення не розповзеться", – описав Кочетков другу точку зору.

Він наголосив, що єдиної позиції щодо Росії ні в світі, ні в США немає.

У той же час Кочетков додав, що Україну більше влаштував би варіант, який би передбачав розпад Росії на кілька країн, необов’язково демократичних, бо тоді вони будуть змушені з’ясовувати між собою економічні, територіальні та інші стосунки, і в них не буде часу нападати на Україну.

"А от варіант, який передбачає збереження в Росії авторитарного режиму, є гарантією того, що через 10-20 років усе обов’язково повториться. Авторитарний режим у Росії – це гарантія агресії проти України. Існування України заперечує існування Росії, тому російський авторитарний режим обов’язково буде намагатися знищити нашу країну. Як зараз, так і в майбутньому", – підсумував політичний аналітик.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим про те, чого чекати Україні від США після президентських виборів та обрання Трампа або Байдена:

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Раніше повідомлялося, що військовий оглядач, майор запасу НГУ Олексій Гетьман спрогнозував "переполох" в армії Путіна. Він зазначив, що якщо якийсь один підрозділ на рівні батальйону російської армії перейде на бік легіонерів, які прорвали кордон Росії, то в армії РФ почнеться ланцюгова реакція.

Нагадаємо, експерт назвав сценарій війни США і Москви. Окупанти агресора Росії навчилися воювати у війні проти України, тому в одному аспекті проти НАТО в них буде перевага, вважає Кочетков.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Олександр Кочетков
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