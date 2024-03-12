"Буде ланцюгова реакція": Гетьман спрогнозував "переполох" в армії Путіна

Якщо якийсь один підрозділ на рівні батальйону російської армії перейде на бік легіонерів, які прорвали кордон Росії, то в армії РФ почнеться ланцюгова реакція.

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Гетьман спрогнозував "переполох" в армії Путіна/ колаж: Главред, фото: Facebook Гетьман, Telegram Легіон Свободи Росії

Прорив кордону країни-агресорки Росії, який вранці 12 березня здійснили бійці легіону "Свобода Росії", РДК і "Сибірського батальйону", став викликом для глави Кремля Володимира Путіна і його режиму.

Якщо під час бойових дій на території РФ хоча б один батальйон російських військових сил перейде на бік добровольчих формувань росіян, які воюють проти режиму Путіна, то по всій армії російських окупантів може прокотитися ланцюгова реакція. Таку думку висловив військовий оглядач, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі Еспресо.tv.

За словами Гетьмана, нинішній рейд бійців добровольчих формувань росіян відрізняється від попередніх.

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"Росіяни з переляку почали казати, що вже знищили танки та броньовані машини, знешкодивши понад 100 бійців. Тобто росіяни будуть змінювати свою пропагандистську риторику, тому що такими повідомленнями вони підтвердили, що це потужне військове угрупування, яке має військову техніку й може контролювати населені пункти. Сьогодні було звернення одного з добровольців, де він сказав, що вони йдуть звільняти власну землю. Що таким чином вони прийшли проголосувати та допомогти росіянам обрати того, кого вони хочуть і не боятися", – сказав майор запасу НГУ.

Гетьман наголосив, що нинішній рейд дуже серйозний, і він має політичний та емоційний підтекст.

Він зазначив, що інформація про цей рейд все більше і більше поширюватиметься по Росії, і про це почують багато військових регулярної окупаційної армії, які перебувають на лінії зіткнення.

"А там існує дідівщина, там немає поваги командирів до своїх підлеглих. І багато хто може замислитися, чи не варто продовжувати бойові дії, але в інший спосіб, щоб воювати проти путінського режиму. Якщо відбудеться, що якийсь один підрозділ на рівні батальйону російської армії перейде на бік цих російських легіонерів, то може відбутися ланцюгова реакція по всій російській армії", – спрогнозував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Операція російських добровольців в РФ

Раніше повідомлялося, що в середу, 12 березня, "РДК" та "Свобода Росії" розпочали операцію у кількох областях РФ. На території Курської та Бєлгородської областей тривають важкі бої.

В ГУР розкрили деталі щодо прориву російськими добровольцями кордону РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відзначив, що бойові дії у Курській та Білгородській областях Росії є спецоперацією російських добровольчих батальйонів, які, фактично, діють на власній території.

У ЗСУ оцінили хід боїв в РФ. 12 березня Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон" оголосили про початок весняного визвольного руху на території Росії і почали наступ на кількох ділянках українсько-російського кордону. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що росіяни прогледіли накопичення техніки на цьому напрямку.

Нагадаємо, повстанці анонсували непросту ніч у Курській області. Повстанці з Легіону "Свобода Росії" взяли під свій контроль смт Теткіно в Курській області РФ. Вони анонсують, що ця ніч буде непростою для ворога. Про це розповів боєць Легіону Олексій Барановський.

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