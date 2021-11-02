Тимошенко потрапила до трійки лідерів у свіжому президентському рейтингу

Тимошенко вдалося потіснити Бойка з третього місця у президентському рейтингу / УНІАН

Соціологічна група Рейтинг опублікувала результати нового дослідження електоральних симпатій українців. У трійці лідерів президентського рейтингу опинилися Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Остання витіснила з третього місця Юрія Бойка.

Таким чином, якби найближчим часом відбулися вибори президента України, то 25,1% виборців проголосували б за Зеленського серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором, повідомляє група Рейтинг.

П'ятого президента Петра Порошенка підтримали б 14,1% осіб. За Юлію Тимошенко віддали б свої голоси 10,1% українців.

Далі в списку з 9,5% опинився Юрій Бойко, з 7,3% Дмитро Разумков, з 7,1% – Ігор Смешко, з 6,0% – Євген Мураєв, з 5,1% – Володимир Гройсман.

Свіжий президентський рейтинг / ratinggroup.ua

Опитування проводилося 21-23 жовтня. Вибіркова сукупність опитаних - 2500 респондентів.

Як повідомляв Главред, згідно з результатами соцопитування, проведеного Центром Разумкова, чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати серед можливих кандидатів на посаду президента України. При цьому він же очолив і антирейтинг політиків, яких українці не хочуть бачити на цій посаді.