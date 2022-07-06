"Поки Путін не зупинить": кадирівці уже намірилися "брати" Берлін

Кадирівці уже намірилися "брати" Берлін – провокаційну заяву зробив спікер парламенту Чечні Магомед Даудов/ скрін, Reuters

Кадирівці уже розмріялися про "взяття" Берліна. Про це обмовився спікер парламенту Чечні Магомед Даудов. При цьому він зазначив, що окупаційна армія воюватиме до тих пір, поки їх не зупинить президент РФ Володимир Путін.

Окупант також сказав, нібито кадирівці збираються захищати в Європі іслам. Відповідне відео, де Даудов розкидається направо і наліво провокаційними заявами, оприлюднила у Twitter американська журналістка Джулі Девіс.

"Далі взагалі сумнівів не має бути. І "ДНР", і Миколаїв, і Херсон, і Одеса... Поки Володимир Володимирович Путін не зупинить нас, ми ще, Аллах, дійдемо до Берліна. Ми переможемо, у цьому немає сумніву", – заявив кадировець.

При цьому Даудов якось не уточнив, для чого взагалі кадирівцям "брати" Берлін.

Також окупант зазначив, нібито російські війська "захищають в Україні іслам та цінності".

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть, під час атаки загинули мирні мешканці міста. Після цього кадирівці звинуватили у всьому ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що українці військові провели вдалу операцію, у результаті якої Tik-Tok війська Кадирова втратили 10 окупантів загиблими і ще 8 – пораненими. Бійці ЗСУ зайшли у фланг і розбили підрозділ кадирівців.

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