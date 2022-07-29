На Запоріжжі ЗСУ відбили штурм окупантів: 'покришили' десятки морпіхів РФ

ЗСУ відбили атаку РФ / Штаб ООС

Бійці Збройних сил України відбили спробу наступу окупантів РФ на Запорізькому напрямку, ворог зазнав значних втрат.

Як розповів в Telegram журналіст Роман Цимбалюк, у зв'язку з контрнаступом ЗС України в Херсонській і Миколаївській областях, командування ЗС РФ робить спроби наступу на інших напрямках.

За його даними, нещодавно в Запорізькій області зазнали втрат підрозділи 177 окремого полку морської піхоти РФ (в/ч 87852, Каспійськ), які намагалися зайняти кілька населених пунктів.

"Результат для ЗС РФ виявився абсолютно не втішним: населені пункти не захопили, техніку знищили, безліч людей втратили (близько 98 військовослужбовців загинули і більше 127 поранені)", – додав Цимбалюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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