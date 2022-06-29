ЗСУ важко поранили високопоставленого кадирівця – замначальника шпиталю окупантів

ЗСУ важко поранили високопоставленого кадирівця/ Генштаб ЗСУ, Reuters

На Донбасі важко поранили кадирівця Тамірлана Матієва, який є заступником начальника шпиталю окупантів.

Загарбник постраждав у селі Комишуваха 24 червня під час артилерійського обстрілу. Про це повідомили у Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".

В окупанта після обстрілу діагностували цілу низку травм – закриту черепно-мозкову, мінно-вибухові травми. Також у нього була пошкоджена барабанна перетинка.

Матієва забрали до центральної районної лікарні в окупованому Алчевську Луганської області.

Зазначається, що він є начальником відділення екстреної медичної допомоги шпиталю ФКУЗ МСЧ МВС РФ.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували на фронті командира мотострілецької роти армії Росії Іслама Арчакова, який був родом з Республіки Інгушетія Російської Федерації.

Нагадаємо, українські бійці ліквідували групу з трьох російських найманців, які раніше воювали не лише на Донбасі, а й в інших країнах світу. Окупанти підірвалися на міні, яку підклали для них українські військові.

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