"У пекло – за секунду": ССО показали, як перетворюють у брухт техніку окупантів на Донбасі

ССО показали, як знищують техніку окупантів на Донбасі/ Скрін з відео

Українські бійці влучними пострілами знищили цілий ряд ворожої техніки, яка зайшла до одного з населених пунктів і намагалася заховатися поміж житловими будинками.

Російську техніку, яка "вирішила пограти у хованки", знешкодили на Донеччині. Відповідне відео оприлюднило командування Сил спеціальних операцій (ССО) у Facebook.

"Ти – російський окупант у Донецькій області. Твоя колона заходить до одного з населених пунктів. Як завжди "героїчно" намагаєшся ховати свою техніку поміж житлових будинків. Але секунда часу і твій металобрухт (БМП, Камаз, Урал) потрапляє у пекло", – зазначають українські військові у дописі до відео.

В ССО зазначають, що вони пильно спостерігають за росіянами на Донбасі, тому знищеного російського брухту ставатиме ще більше.

"Мораль історії: ми – очі, ми – розум, ми – руки, які з-поміж іншого вправно володіють навичками стрільби з важкої зброї. Ти – так і лишаєшся смердючою купою побитого російського брухту. І так буде завжди", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині захисники України знищили велику ворожу колону, яка рухалася в бік міста Ізюм.

Також стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по окупантах відібраним у них "Сонцепіком". Трофейну важку вогнеметну систему застосували на Ізюмському напрямку в Харківській області.

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