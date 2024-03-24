Теракт у Підмосков'ї: Подоляк розповів про те, як зміниться ситуація на фронті

Російські окупанти планують продовжити тиск на всій лінії фронту так само, як і раніше, до теракту у Підмосков'ї. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, не передбачається жодних змін у стратегії або тактиці ведення війни з боку Росії. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що навіть у випадку проведення в РФ додаткової мобілізації, необхідно буде забезпечити мобілізованих додатковими обсягами амуніції, яка також є в дефіциті в Росії.
"Якщо наші європейські партнери не усвідомлять до кінця, що слова словами, але є конкретні реалістичні дії, які треба робити, а це – наситити Україну кількістю необхідної зброї, то все буде так і далі продовжуватися", - зазначив він.відео дня
Подоляк наголосив на тому, що Росія планує поступово нарощувати пропагандистську активність, але ситуація на фронті залишатиметься у стані стагнації.
"І для того, щоб вийти з цієї стагнації, необхідна відповідна кількість зброї, яка дозволить завдати Росії на тому чи іншому напрямку тактичні поразки", - наголосив Михайло Подоляк.
Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
Теракт у Москві: що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 березня під Москвою стався кривавий теракт. Невідомі особи у камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів по цивільних.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) було визнане відповідальним за теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков'ї. Незважаючи на це, російське керівництво намагалося звинуватити Україну в розстрілах громадян РФ. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Водночас, російські добровольці, які воюють на боці України звинуватили Путіна в організації розстрілу під Москвою. Легіон "Свобода Росії" переконаний, що цей теракт у Підмосков'ї був спланований режимом Путіна, а також стверджує, що підготовка до цієї події та її медійна кампанія були заплановані заздалегідь.
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