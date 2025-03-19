Пережив теракт в Оленівці: в Україну з полону повернувся друг Дмитра "Ореста"

"Малік" і "Орест" разом були в полоні й підтримували один одного.

https://glavred.net/ukraine/perezhil-terakt-v-elenovka-v-ukrainu-iz-plena-vernulsya-drug-dmitriya-oresta-10648679.html Посилання скопійоване

З полону повернувся друг Дмитра Козацького / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скріншот із відео

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

В Україну повернувся друг колишнього полоненого Дмитра Козацького

Військовий "Малік" пережив теракт у Оленівці

Україна та РФ провели обмін військовополоненими. У рамках цього обміну вдалося повернути додому військового "Маліка". Про це розповів його друг Дмитро "Орест" Козацький. Відео телефонної розмови друзів уже розлетілося в Мережі.

Дмитро був у полоні разом із "Маліком". Вони підтримували одне одного. Однак невдовзі "Маліка" перевели в інший барак, де й сталася Оленівська трагедія. На щастя, він вижив і дочекався свого повернення на рідну землю.

відео дня

"Зідзвонилися! Сьогодні обміняли мого друга Маліка, з яким ми постійно гуляли бараком, який постійно мене заспокоював і підтримував, доки його не перевели в "Барак 200". Після теракту він вижив і сьогодні його обміняли! Я неймовірно щасливий! Віримо і чекаємо всіх додому", - написав "Орест".

Дивіться відео з обміну полоненими:

З російського полону повернувся друг Дмитра Козацького / фото: скріншот

Варто зазначити, що Дмитра Козацького повернули в рамках обміну полоненими 21 вересня 2022 року.

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 березня Україна повернула 197 захисників. Додому вдалося повернути 175 українських захисників у рамках обміну і ще 22 людини завдяки іншим заходам. Серед військовополонених є тяжкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.

Серед звільнених із російського полону 166 рядових і сержантів, а також 9 офіцерів. Вони були взяті в полон на сході та півдні країни, у Маріуполі, Сумській та Харківській областях, а також у Курській області.

Варто зазначити, що 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.

"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - ідеться в заяві Кремля.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред