Пережив теракт в Оленівці: в Україну з полону повернувся друг Дмитра "Ореста"

Що відомо:
- Україна та РФ провели обмін полоненими
- В Україну повернувся друг колишнього полоненого Дмитра Козацького
- Військовий "Малік" пережив теракт у Оленівці
Україна та РФ провели обмін військовополоненими. У рамках цього обміну вдалося повернути додому військового "Маліка". Про це розповів його друг Дмитро "Орест" Козацький. Відео телефонної розмови друзів уже розлетілося в Мережі.
Дмитро був у полоні разом із "Маліком". Вони підтримували одне одного. Однак невдовзі "Маліка" перевели в інший барак, де й сталася Оленівська трагедія. На щастя, він вижив і дочекався свого повернення на рідну землю.
"Зідзвонилися! Сьогодні обміняли мого друга Маліка, з яким ми постійно гуляли бараком, який постійно мене заспокоював і підтримував, доки його не перевели в "Барак 200". Після теракту він вижив і сьогодні його обміняли! Я неймовірно щасливий! Віримо і чекаємо всіх додому", - написав "Орест".
Дивіться відео з обміну полоненими:
Варто зазначити, що Дмитра Козацького повернули в рамках обміну полоненими 21 вересня 2022 року.
Обмін полоненими - останні новини
Як повідомляв Главред, 19 березня Україна повернула 197 захисників. Додому вдалося повернути 175 українських захисників у рамках обміну і ще 22 людини завдяки іншим заходам. Серед військовополонених є тяжкопоранені та воїни, яких РФ переслідувала за вигадані злочини.
Серед звільнених із російського полону 166 рядових і сержантів, а також 9 офіцерів. Вони були взяті в полон на сході та півдні країни, у Маріуполі, Сумській та Харківській областях, а також у Курській області.
Варто зазначити, що 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.
"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - ідеться в заяві Кремля.
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.
Інші новини:
- "Це диво": з'явилися несподівані деталі нового обміну полоненими
- Великий обмін полоненими: додому повернулися бійці з "Азова"
- Великий обмін полоненими: додому повернулися українські військові
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред