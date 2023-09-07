УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

Ангеліна Підвисоцька
7 вересня 2023, 00:15 оновлено 7 вересня, 00:17
93
В результаті обстрілу Костянтинівки загинули 17 осіб, ще 33 - поранені.
Костянтинівка
Російські окупанти обстріляли Костянтинівку / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Російські окупанти безжально обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. В результаті цього загинули 17 осіб, ще 33 - поранені. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Наймолодшому загиблому було 18 років. Найстаршій жертві виповнилося 83 роки. Через те, що тіла були понівечені, їх розірвало, призначені експертизи ДНК. Практично всі жертви були місцевими жителями.

"Про дитину інформація поки не підтверджується. Працюють ДНК-лабораторії, ми вже відібрали відповідні профілі ДНК у тіл загиблих і тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів. Серед загиблих найстарша жінка - 40-го року народження і є чоловік 2005-го року народження, це наймолодший загиблий. Це ті тіла, які ідентифіковані на даний момент", — сказав він.

відео дня

Повідомляється, що окупанти також пошкодили два п'ятиповерхових будинки. Постраждали 122 квартири, 28 торгових павільйонів. 8 торгових павільйонів знищено.

Ракетні удари

Нагадаємо, рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Пізніше стало відомо про те, що РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці. Там було дуже багато людей. Окупанти вдарили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 16 людей.

У ніч на понеділок, 4 вересня, відбулася масова атака дронів на Одещину. Окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. У декількох населених пунктах були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Загиблих і постраждалих немає.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Константиновка вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

00:15 Україна
Зброї на мільярд доларів: держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ від Пентагону

Зброї на мільярд доларів: держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ від Пентагону

22:41 Світ
Загроза дуже висока: РФ може скоро атакувати Україну ракетами - ЗСУ

Загроза дуже висока: РФ може скоро атакувати Україну ракетами - ЗСУ

21:48 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:21

Як приготувати суші вдома: нові легкі суші від японського шефа

00:15

"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

06 вересня, середа
23:51

Чим можна заразитися в громадських місцях: що потрібно знати кожному

22:41

Зброї на мільярд доларів: держсекретар США оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ від Пентагону

22:18

Санса Старк знову на коні: Софі Тернер підтвердила своє розлучення

Київ спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - КуликКиїв спробують схилити до поступок РФ у зерновій угоді - Кулик
22:14

Україну накрила майже 7-бальна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

22:07

Яка насправді ситуація в Росії з ракетами: у Буданова розкрили деталі

21:58

"Вороги щадити не будуть!": Соловйов затремтів через передачу Україні Taurus і F-16Відео

21:48

Загроза дуже висока: РФ може скоро атакувати Україну ракетами - ЗСУ

Реклама
21:23

Популярна французька акторка зізналася, що в дитинстві стала жертвою інцесту

21:19

Новий пакет допомоги: США передають Україні снаряди зі збідненим ураном

20:54

"Змініть прізвище на Безсоромний": Ступка шикарно відсвяткував день народження в США і отримав в мережі

20:53

Стосунки на межі розриву: чоловік вас не любить, якщо робить три речі

20:46

Україна отримає від США 25 мільярдів доларів: у Сенаті назвали терміни

19:52

Як позбавитися мотлоху: прості способи, які приголомшать своїм результатом

19:46

Звільнення Криму стане ключем до зникнення Путіна - експерт

19:44

Три способи вирішити питання зерна в УкраїніПогляд

19:23

ЗСУ "дали по зубах" кадирівцям під Бахмутом, мають успіхи біля Кліщіївки

19:10

У двох областях України буде дощ: у яких регіонах буде найхолодніше

18:58

Войтенко погрожує ексдружині, яка звинуватила його в домашньому насильстві

Реклама
18:32

Що робити, якщо дратує людина: 2 поради від психолога Наталі Холоденко

18:08

Блінкен похвалив контрнаступ ЗСУ: що сказав

17:56

Душа розгнівається: 6 заборон, про які варто пам'ятати 40 днів після смерті людини

17:56

Періс Хілтон показала обличчя семимісячного сина

17:20

Повстанці РФ "покришили" ФСБшників: деталі нового рейду бійців РДК у РФВідео

17:18

Чому зникають написи на чеках: робочий спосіб відновити інформацію

17:15

"Зима покаже, хто і де налагоджував": Лана Зеркаль розповіла, як сильно відновлені електромережі

16:50

Де повинен стояти стіл по феншую: заробіток і продуктивність будуть забезпечені

16:44

"Не варте яйця": Панін звинуватив роспропагандистів у брехні і пояснив, що сталося в Естонії

16:38

Церковне свято 7 вересня: що не можна робити на апостола Варфоломія

16:26

Що означає приїзд Блінкена: американський політолог відповів, чи очікувати Україні ATACMSВідео

16:14

Що з'їсти 8 вересня, щоб вилікуватися від хвороб: старі прикмети

15:37

РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці: всі подробиці кривавого ударуФотоВідео

15:36

"Росія від цього не відмовиться": в ГУР попередили, чого чекати від обстрілів РФ восени

15:33

Пережив полон і тортури "ДНР": помер відомий релігіознавець Ігор Козловський

15:25

Уткін - точно загинув, Пригожин - під питанням: у ГУР оцінили загибель ватажків "Вагнера"

15:01

Чи багато українців ризикують позбутися пенсії: чиновники пояснили, хто під загрозою

14:56

Чим прати безпечно: порошок для прання - головний ворог пральної машини

14:53

Як прибрати запах в пральній машині: 2 крутих лайфхаки

14:53

Що таке трипофобія простими словами і як можна захворіти

Реклама
14:50

Віталій Козловський похвалився приготуванням апетитного обіду на фронті

14:43

Україна вбиває клин в оборону РФ: ЗСУ націлилися на нове місто на півдні – NYT

14:39

Камалія розповіла, який подарунок вони з чоловіком-мільйонером зробили своїм дочкам на 10 років

14:34

Врізався п’яний водій: на Кіровоградщині у моторошній ДТП загинув військовий з донькою

14:26

Блогерка, яка назвала ЗСУ "м'ясом", одягла перуку і виправдалася за свої слова

14:09

Орієнтувалася на Росію: Раміна зробила несподіване зізнання

13:34

Рада дала "зелене світло" призначенню Умєрова міністром оборони

13:21

Стриж ЗСУ вдарив по "Тушках" РФ: окупанти визнали атаки на військові аеродроми

13:16

10 хв на день для фігури мрії: фітнестренерка показала найкращі вправи для схудненняВідео

13:11

Чи потрібно позбавлятися від сороконіжки: що може принести комаха в будинок

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти