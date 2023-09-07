"Тіла розірвало": у МВС розповіли подробиці кривавого обстрілу Костянтинівки

В результаті обстрілу Костянтинівки загинули 17 осіб, ще 33 - поранені.

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Російські окупанти обстріляли Костянтинівку / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Російські окупанти безжально обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. В результаті цього загинули 17 осіб, ще 33 - поранені. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Наймолодшому загиблому було 18 років. Найстаршій жертві виповнилося 83 роки. Через те, що тіла були понівечені, їх розірвало, призначені експертизи ДНК. Практично всі жертви були місцевими жителями.

"Про дитину інформація поки не підтверджується. Працюють ДНК-лабораторії, ми вже відібрали відповідні профілі ДНК у тіл загиблих і тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів. Серед загиблих найстарша жінка - 40-го року народження і є чоловік 2005-го року народження, це наймолодший загиблий. Це ті тіла, які ідентифіковані на даний момент", — сказав він. відео дня

Повідомляється, що окупанти також пошкодили два п'ятиповерхових будинки. Постраждали 122 квартири, 28 торгових павільйонів. 8 торгових павільйонів знищено.

Ракетні удари

Нагадаємо, рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Пізніше стало відомо про те, що РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці. Там було дуже багато людей. Окупанти вдарили ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 16 людей.

У ніч на понеділок, 4 вересня, відбулася масова атака дронів на Одещину. Окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. У декількох населених пунктах були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Загиблих і постраждалих немає.

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