Удар по Вінниці: ракета летіла на Житомир, але потім розгорнулася

Російська ракета летіла на Житомир, але влучила по Вінниці / ГосЧС, Минобороны РФ

Ракета "Калібр", яка вдарила по Вінниці, летіла у бік Житомира. Однак в якийсь момент вона розвернулась. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин, який продовжив сесію міськради після завершення тривоги, повідомляє Перший Житомирський.

"У Вінницю прилетіло. Є загиблі, на жаль, і дитина. Те, що ми дивилися - ракета йшла на Житомир, потім повернула, пішла на Вінницю", - сказав Сергій Сухомлин.

Куди хотіли влучити окупанти на Житомирщині і чому в останній момент ракета розвернулась, поки невідомо.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару вже відомо про 20 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна у Чорному морі.

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