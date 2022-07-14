Удар по Вінниці: ракета летіла на Житомир, але потім розгорнулася

Ракети "Калібр" були запушені з підводного човна в акваторії Чорного моря.
Ракета "Калібр", яка вдарила по Вінниці, летіла у бік Житомира. Однак в якийсь момент вона розвернулась. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлин, який продовжив сесію міськради після завершення тривоги, повідомляє Перший Житомирський.
"У Вінницю прилетіло. Є загиблі, на жаль, і дитина. Те, що ми дивилися - ракета йшла на Житомир, потім повернула, пішла на Вінницю", - сказав Сергій Сухомлин.
Куди хотіли влучити окупанти на Житомирщині і чому в останній момент ракета розвернулась, поки невідомо.
Ракетний удар по Вінниці
Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.
Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.
"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.
В результаті ракетного удару вже відомо про 20 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися.
Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна у Чорному морі.
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