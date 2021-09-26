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Тіла діставали рятувальники: у Полтавській області автомобіль на швидкості впав у річку

26 сентября 2021, 17:25

До пошукових робіт були залучені водолази ДСНС.

  • Авто утонуло в реке
    Авто утонуло в реке Нацполиция
  • Авто утонуло в реке
    Авто утонуло в реке Нацполиция
  • Авто утонуло в реке
    Авто утонуло в реке Нацполиция
  • Авто утонуло в реке
    Авто утонуло в реке Нацполиция

В Полтавській області автомобіль з людьми впав у річку. Все сталося в Миргородському районі, де рятувальники витягли потонулий автомобіль.

Як повідомляє пресслужба поліції області, всередині були тіла трьох загиблих чоловіків.

"Автомобіль LADA Priora потонув увечері 25 вересня в річці Псел. НП сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської тергромади", - йдеться в повідомленні.

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Авто витягли сьогодні близько 12:00. До пошукових робіт були залучені водолази ДСНС.

Інформація про подію надійшла в поліцію 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30.

За попередніми даними, автомобіль, в якому знаходилися четверо чоловіків, з'їхав до річки з пагорба. Під час руху транспортного засобу один з пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших - залишилися в салоні.

Поліція встановила особи загиблого водія та двох пасажирів. Всі троє - жителі с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 і 57 років.

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За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомляли, що у Бердянську Запорізької області на Мелітопольському сталася ДТП з потерпілим. П'яний чоловік на BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода. Зазначається, що за кермом авто перебував депутат міськради Микола Рудницький.

viber
ДТП подія
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