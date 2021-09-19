У Харкові зіткнулися відразу шість автомобілів: подробиці

У Харкові сьогодні сталася масштабна ДТП - зіткнулися відразу шість автомобілів, повідомляють місцеві ЗМІ.

Попередньо, причиною масової аварії могло стати мокре дорожнє покриття.

На Журавлівському узвозі в Харкові сталася масштабна ДТП за участю відразу шести автомобілів, відео очевидців з місця аварії були опубліковані в соцмережах.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги, проте достовірної інформації про постраждалих на даний час немає.

На відео помітно, що автомобілі фактично розкидані посеред дороги і розгорнуті в різні боки. На місці помітно поліцію, а також швидку допомогу.

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У поліції розповіли, що попередньо відомо:

38-річна водійка Audi під час руху по спуску весняної в бік вулиці Пушкінської не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу;

водій легковика Geely, який їхав назустріч-загальмував;

однак у нього в'їхав Opel, який рухався ззаду;

від удару Geely і Opel зіткнулися з Audi, Volkswagen Passat і Lincoln.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні з забоями доставили 40– річного водія Geely", - розповіли в поліції.

Однак після медичного огляду його відпустили додому.

Нагадавши, жахлива ДТП сталася 28 серпня в селі Підберезці поблизу Львова. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

Також раніше аварія сталася на Клочківському узвозі в Харкові. Автомобіль збив наїзницю з конем. Згодом, тварина померла. Машина сильних пошкоджень не отримала. Відомо про розбите лобове скло і деякі вм'ятини на передній частині машини.