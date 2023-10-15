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Росія намагається заморозити війну, Україна хоче позбавити РФ інструментів агресії – ОП

Альона Вороніна
15 жовтня 2023, 07:40 оновлено 15 жовтня, 07:42
Українська формула миру може позбавити Росію інструментів агресії не тільки на полі бою, а і в сферах глобальної безпеки, зазначив заступник керівника ОП.
Украинские военные, российские военные
Росія намагається заморозити війну, кажуть в ОП/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія намагатиметься заморозити війну проти України. Вона робила це ще з перших днів війни у 2014 році, і тепер вона хоче це зробити після того, як почала повномасштабну війну.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону. У той же час він наголосив, що в РФ залишається все менше і менше союзників. За словами Жовкви, в Європі таких союзників практично не залишилося, можливо, окрім одної чи максимум двох країн.

"А в світі ми продовжуємо робити все, щоб таких союзників, які поділяють якісь ідеї чи намагання Росії, ставало все менше і менше. Ми будем продовжувати втілювати в життя українську формулу миру", – зазначив заступник керівника Офісу президента.

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Він наголосив, що українська формула миру може позбавити країну-агресорку РФ інструментів агресії не тільки на полі бою, а в сферах глобальної безпеки – продовольчої, енергетичної, ядерної і екологічної.

Також Жовква додав, що як би Росія не намагалася просувати нагатив або щодо заморозки конфлікту, або щодо того, що Україна не хоче миру тощо, такі наративи звучать все більш абсурдно.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ перейшла в оновлений наступ. Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що російські окупанти кидають у бій погано навчених окупантів без належного спорядження.

Також повідомлялося, що у окупантів шалені втрати під Авдіївкою. Російські окупанти штурмують позиції українських військових та намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. За 4 доби РФ втратила вже понад 3 тисячі окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ отримають нові озброєння, на Росію чекає потужний контрудар. Лідери цивілізованого світу знають, до чого готується Росія. Сили оборони України готові потужно відповісти на будь-які дії ворожих військ. Київ очікує на отримання нових ППО, артилерії, безпілотників і бронетехніки, зазначив він.

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війна в Україні вторгнення Росії Офіс президента Ігор Жовква
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