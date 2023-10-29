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Правильний сигнал: Зеленський повідомив хороші новини з мирного саміту на Мальті

Юрій Берендій
29 жовтня 2023, 21:02
Володимир Зеленський прокоментував підсумки переговорів щодо української формули миру у Мальті. За його словами, Україна отримала правильний сигнал.
Зеленский
Зеленський повідомив хороші новини з мирного саміту на Мальті / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поділився позитивною інформацією після зустрічі радників, яка відбулася на Мальті і стосувалася Формули миру. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні наприкінці 613-го дня війни.

"Є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті – зустрічі радників щодо Формули миру. Погоджено заяву співголів саміту – базову й таку, що єднає. Це правильний сигнал. Хоч би що відбувалось у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України та всіх країн і народів, які можуть зазнати агресії", - зазначив президент Зеленський.

Також за його словами триває підготовка до нових важливих кроків, які заплановані на перший тиждень листопада.

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"Взагалі цей листопад і грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом, до речі. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", - резюмував Зеленський.

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба звертає увагу на те, що за ці ж пів року з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі. Про це він написав у своєму Instagram, коментуючи підсумки переговорів у Мальті.

"Нині в центрі всіх дискусій — справедлива та чесна українська Формула, які повністю відповідає принципам Статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї. І це перший, дуже конкретний результат Формули. Другий: зустріч на Мальті дуже вчасно руйнує два міфи: 1) міф про падіння уваги до України на тлі подій на Близькому Сході та 2) міф про втрату Україною підтримки т.зв. "Глобального півдня". Кількість учасників зросла, як і кількість країн з-поза меж Європи та Північної Америки", - пише Кулеба.

Очільник МЗС ткож вказує на те, що у формулі миру президента Зеленського є місце для всіх, але немає місця для псевдопацифізму.

"Це прагматичний документ, який втілює принципи Статуту ООН в життя. Україна продовжує активно працювати над його втіленням та підготовкою до Глобального саміту миру, на якому лідери зафіксують домовленості та перейдуть до їхньої реалізації", - резюмує Кулеба.

Мирний саміт у Мальті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Мальті стартувала третя зустріч щодо завершення розв'язаної агресором Росією війни проти України. На ній присутні представники країн Заходу і Глобального півдня. Планується обговорити реалізацію пунктів формули миру Володимира Зеленського.

Також ми повідомляли про те, що Вірменія бере участь у консультаціях у Мальті, де Україна, країни Заходу та Глобального Півдня обговорюють перспективи реалізації формули миру президента Володимира Зеленського. Єреван представив Секретар Ради Безпеки Армен Григорян.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не тільки для справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України.

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Володимир Зеленський Дмитро Кулеба мирні переговори з Росією
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