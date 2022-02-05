Таврії та Славути почали переробляти в електрокари: скільки коштує вітчизняна Tesla

В Україні надійшли у продаж електромобілі Заз / колаж Главред

В Україні надійшли в продаж електромобілі марки ЗАЗ. У електрокари переробляють старі Таврії та Славути.

Випускає незвичайні новинки не Запорізький автозавод, а невелике підприємство Kozak EV. Огляд на авто зробили на Youtube-каналі підприємства.

У підприємстві тільки перетворюють авто в електрокари, але машину-донор очевидно доведеться шукати своїми силами. Їх оснащують електромотором, батареєю, зарядним пристроєм і електричним обігрівачем, інтегрованим в "пічку" Таврії/Славути.

Електрокар Славути / скріншот з відео

За окрему доплату доступна цифрова панель приладів.

Зараз електрокари ЗАЗ пропоную в трьох модифікаціях:

З батареєю місткістю 12 кВт∙год: запас ходу - 100-130 км, вартість переробки – $3700

З батареєю місткістю 16 кВт∙год: запас ходу - 140-160 км, вартість переробки – $4400

З батареєю місткістю 24 кВт∙год: запас ходу-230 км, вартість переробки - $5500

Ціна не включає вартість донора, але якщо додати витрати на його покупку, то вийде, що електромобіль ЗАЗ коштує приблизно 5-7 тис.доларів.