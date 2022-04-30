Таролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і назвала терміни закінчення війни

/ Фото Reuters

Вже найближчим часом ситуація в Україні може стабілізуватися, заявила таролог Олена Бюн.

Вона не виключає, що у Володимира Путіна почалися серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть галюцинації.

Експерт стверджує, що в організмі кремлівського диктатора пройшли процеси саморуйнування, що не підлягають вже ніякому відновленню.

"Він знаходиться в такому стані, що йому не говорять всієї правди про війну. Дві карти в поєднанні говорять, що зі здоров'ям у нього зовсім погано", — заявила таролог.

Вона каже, що точної дати, коли Україну перестануть бомбити поки назвати складно, але перемога українців не за горами.

"Настане свято в Україні. Свято, коли весь цей жах закінчиться і буде радість від того, що прийдуть мир, спокій, стабілізація ситуації", - додала Бюн.

читайте такожКрах Путіна і відступ рашистів: ЗСУ готують зброю розплати-несподіваний прогноз таролога

Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні буде характеризуватися ускладненням.