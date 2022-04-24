"Прогнози не дуже хороші": на Зеленського готують замах, таролог назвала терміни

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Ситуація в травні стане набагато спокійнішою, на президента Володимира Зеленського очікують гарні новини, заявила відомий таролог Олена Бюн.

Вона прогнозує, що на Україну чекатиме підтримка як всередині країни, так і ззовні, крім того очікується фінансова допомога для країни.

Разом з тим експерт не виключила, що главу держави захочуть "вплутати в якусь брехню, але завдяки своїй інтуїції він зможе зрозуміти це і не дасть себе обдурити". Вона не виключила, що це стосуватиметься домовленостей про закінчення війни.

"На жаль, бачу, що Росія готує новий замах на життя Володимира Зеленського. Але цього разу дуже прискіпливо... і людина, з якою перебуватиме президент поруч, може серйозно постраждати. Або якась близька людина, або охоронець... у Зеленського є шанс вижити, а ось у цієї людини прогнози не дуже хороші...", - говорить таролог.

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Бюн додала, що в травні буде ще одна гучна справа — притягнути до відповідальності людину, яка вчинила в Україні тяжкий злочин. Тому цілком ймовірно, що в разі помсти він або його оточення можуть почати готувати замах на керівника держави.

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Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні буде характеризуватися ускладненням.