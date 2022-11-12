"Там справжнє пекло": Зеленський розповів про жорсткі бої за території України

Володимир Зеленський / Офтс президента України, 10-та гірсько-штурмова бригада

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 листопада заявив, що зараз найзапекліші бої проти окупантів тривають в Донецькій області.

За його словами, зараз перевага в чисельності, українські захисники міцно тримають оборону.

Зеленський розповів, що успіхи Сил оборони стали можливі в тому числі і завдяки тому, що українські захисники стримують ворога на інших напрямках, зокрема в Донецькій області.

"Слово подяки всім вам, хто зараз воює і працює на нашу перемогу і досягає потрібних нам результатів. Особливо це слова подяки тим, хто витримує російські атаки на Донбасі. Там справжнє пекло, там щодня жорстокі бої, але наші підрозділи витримують тиск окупантів і зберігають наші рубежі. Завдяки міцній обороні в Донецькій області, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую всім нашим воїнам, хто захищає Україну в цих жорстких боях", - сказав президент.

Він зазначив, що найгарячіші ділянки фронту зараз це Павлівка, Мар'їнка, Первомайське та Авдіївка і подякував підрозділам, які зараз тримають там оборону.

Війна Росії проти України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що Росія поставила своїм окупаційним військам завдання по захопленню Донбасу.

За його словами, вони хочуть показати, мовляв, "перемогу" для свого населення. Тому ворог так наполегливо діє на Донецькому напрямку.

Також Череватий раніше заявив, що українські війська продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області. Окупанти намагаються там атакувати і несуть великі втрати. Також вони атакують на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але не можуть прорвати оборону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що так звана "лінія Вагнера", про яку окупанти багато говорять на Донбасі, не стане проблемою для української армії. За його словами, у сил оборони України є засоби, які допоможуть прорвати таку оборону.

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