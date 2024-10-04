Тактика флангового оточення: окупанти націлились на важливе місто на Донеччині

Для ЗСУ зараз Пречистівка та Богоявленка будуть новою лінією оборони.

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РФ намагається захопити Селидове / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот: deepstatе

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що армія РФ може повторити тактику флангового оточення Вугледару знову, але вже навколо Селидового в Донецькій області.

Експерт повідомив, що навколо Селидового складається ситуація, коли ворог знову використовує відпрацьований маневр нарощування сил на флангах.

"Селидове для противника вкрай важливе, щоб здійснювати подальше просування до Покровська. Селидове ефективно обороняє бригада НГУ "Кара-Даг". Але ворог спробує реалізувати свої підходи з фланговим оточенням і на цій ділянці фронту", - висловився Згурець для "Еспресо". відео дня

Згурець вважає, що окупаційна армія намагатиметься далі реалізувати стратегію виснаження з перевагою живої сили та артилерії відносно ЗСУ.

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

"Думаю, що зараз Пречистівка та Богоявленка будуть новою лінією оборони для наших військ. Але оборонятися в полі набагато складніше, ніж оборонятися в забудовах, попри те що Вугледар повністю зруйнований", - каже експерт.

Він також наголосив, що війська РФ намагаються тиснути на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту, а також на Курахівському та Торецькому напрямках відбувається половина боєзіткнень від загальної кількості.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відомо про наступ РФ

Нагадаємо, що росіяни просуваються та одразу зводять фортифікації на фронті. Станіслав Соколовський повідомив, що на Запоріжжі, на Донеччині, на Харківщині - окупанти одразу зводять за собою фортифікаційні споруди для того, якщо будуть контрнаступальні дії від наших підрозділів.

У ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ. Стало відомо, що російські окупанти активізували наступальні операції в районі міста Вовчанськ. Зокрема, в ході штурму агрегатного заводу Сили оборони України знизили значну кількість окупантів. Понад 135 окупантів були вбиті саме на підступах до заводу.

Аналітики повідомили, що більша частина підрозділів ЗСУ змогла вийти із Вугледару. За словами експертів, також поки незрозуміло, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі за Вугледар у найближчому майбутньому. Окупанти можуть перекривати українську логістику на цій ділянці фронту.

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