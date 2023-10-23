'Такого ще не було!': чоловік шокував військкома відчайдушною втечею від повістки

Працівники ТЦК з ситуації посміялися. Однак сам чоловік згодом вийшов до військкома.

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Військкоми були вражені вчинком чоловіка / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Мешканець Старокостянтинівського району утікав від військкома, стрибнувши у річку. Це рішення чоловіка щиро здивувало працівників ТЦК - ті з ситуації посміялися і вдалися до дотепів.

На опублікованому в мережі відео видно, як чоловік вже кинувся в річку і в одязі уплав її долає.

Військовий натомість жартома просить колегу "обійти" втікача та показує камерою на велосипед, кинутий чоловіком на березі річки.

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Після чого військком додає, підколюючи утікача: "Ні-ні, у тебе все вийде! Ну ж бо, ми віримо у тебе".

"Ось так працює Старокостянтивнівський ТЦК... А, ось і велосипед його", - додає військовий.

Згодом чоловік доплив до мосту і зник з поля зору. Працівники ТЦК вирушили на його пошуки, щоби пересвідчитися, чи все добре з утікачем.

"Просто цікаво, де ж він випливе", - продовжив військовий.

Чоловік все ж таки з'явився в мокрому одязі по інший бік мосту.

Чоловік тікає від військкомів - дивіться відео:

Раніше Главред писав, чи можуть заблокувати банківські картки "ухилянтам". Військові зазначили, що такі дії можуть вчинятися судами та представниками виконавчої служби, а не керівниками чи представниками ТЦК.

Водночас військкоми зауважують, що обласні показники по загальній мобілізації, які доводить Генштаб за дорученням президента України, вкрай низькі.

Військові потребують, в першу чергу, поповнення військових частин. Наприклад, з 100 осіб, які поповнили підрозділи восени минулого року, залишилося 10-20, решта — це загиблі, поранені і виведені з ладу.

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