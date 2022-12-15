"Такого навіть в Чечні не було": окупант в жаху плачеться на нестерпну службу в Україні

Росіянин каже, що в його взводі вже троє "трьохсотих", тобто поранених.

Армія РФ / Генеральний штаб ЗСУ, Міноборони РФ

Окупанти в істериці скаржаться на важку службу в армії. З розмови окупанта з батьком, який перехопила розвідка, він заявляє про нестерпні умови служби.

"Я знаю, що в Чечні відбувалося. У першій, другій, блін. Але те, що тут... Такого навіть у Чечні не було... Це такий кошмар (ред.)! У всіх нерви здають. Вже не можу!",- плаче окупант, передає ГУР Міноборони України.

Росіянин каже, що в його взводі вже троє "трьохсотих", тобто поранених. За його словами, їх залишили напризволяще, зв'язку майже немає. Він з товаришами по зброї сидять на одному місці, а по ним постійно "працюють" міномети, артилерія, самохідні гаубиці "Краб" ЗСУ.

"Немає ніякої контрбатарейної боротьби. Ми тут сидимо непідготовлені", - скаржиться окупант.

Війна Росії проти України

У The Washington Post раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, що на Заході побоюються затягування війни РФ проти України на десятиліття через Кримський півострів. Деякі політики західного світу вважають, що "угода по Криму" може призвести до завершення військових дій.

У WP також вказали на переживання Заходу щодо можливого застосування Путіним ядерної зброї у разі спроби армії України звільнити Крим. Журналісти відзначили, що "спадщина Путіна" може зруйнуватися після втрати Москвою окупованого півострова.

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