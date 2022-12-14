Одні руїни і воронки: Зеленський розповів, що окупанти накоїли на Донбасі

Президент зазначив, що оборонятися українським військовим в таких умовах - не просто героїзм.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти на Донбасі продовжують знищувати місто за містом.

За словами президента, росіяни хочуть залишити там тільки руїни і воронки.

"Детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі та на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого і простого немає. Кожен день і кожен метр даються дуже важко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни і воронки в землі", - підкреслив президент.

Президент зазначив, що оборонятися в таких умовах - не просто героїзм.

"Окупанти знищують на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, Волноваху і Бахмут. Оборонятися в таких умовах - не просто героїзм. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів", - сказав президент.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Роман Світан відзначав: російські окупанти розуміють, що з часом фронт вийде на лінії кордону станом на 1991 рік, і тому готуються оборонятися.

Раніше російський правозахисник і опозиціонер Марк Фейгін пояснив прихований сенс заяви Путіна про другу мобілізацію. Потенціал окупантів, яких набрали на фронт під час першої мобілізації, вже вичерпано, але Путін заперечує підготовку другої хвилі, каже російський правозахисник. Але якщо Путін цього не зробить, через кілька місяців війна закінчиться.

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