Вивалилися з поїзда: окупанти потрапили в снігову пастку і втратили БМП посеред поля

Під час руху поїзда, БМП з'їхала з платформи і майже впала.

Армія РФ / Міноборони РФ, скрик з відео

Російські окупанти осоромилися. "Друга армія світу", не встигнувши доїхати до пункту призначення, втратила свою військову техніку.

Так, управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео, як окупанти дорогою "втратили" бойову машину піхоти, бо погано закріпили її на платформі поїзда.

"На станції навантаження військової техніки десь на болотах, якийсь п'яний прапор, разом зі своїми бійцями не закріпили БМП на платформі. Під час руху поїзда, БМП з'їхала з платформи і майже впала. Не придумавши нічого кращого, поїзд зупинили і просто скинули БПМ з платформи... про всяк випадок нагадуємо, що це фтарая армія світу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення на 13 грудня Росія втратила у війні проти України близько 95 260 тис. своїх солдатів.

Росіяни потерли БМП / скріншот

Втрати України та Росії на війні

Нещодавно радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що втрати української армії на війні з Росією – державна таємниця. Їх не можна озвучувати, щоб не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Водночас Арестович назвав приблизну кількість загиблих. За його словами, на війні загинуло від 10 до 20 тисяч українських військових.

Як зазначив Арестович, в України багато поранених, проте всі вони через деякий час повертаються до бою. Водночас у Росії багато вбитих. Співвідношення вбитих українських військових до російських - щонайменше 1 до 7.

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