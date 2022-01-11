"Таких високих цін палива в Україні ще не було": експерт назвав нову вартість бензину і ДП

Мінекономіки збирається опублікувати нову граничну вартість палива.
У найближчому часі Мінекономіки має опублікувати нову граничну вартість бензину і дизельного палива. У зв'язку з цим, експерти прогнозують, що заправлятися в Україні стане ще дорожче, розповів виданню Сегодня заступник директора науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев.
За його словами, ціни в роздробі вже ростуть випереджаючими темпами в порівнянні з оптовими. З кінця грудня по 10 січня вони злетіли на 3%, а в роздріб Мінекономіки рекомендувало збільшити їх на 4%.
"Певних передумов для такого рішення Мінекономіки мало, адже нафта в світі тільки в січні подорожчала на 4-6%. Це спекулятивне зростання, але це вплинуло на вартість палива", - зазначив експерт.
Рябцев прогнозує, що 13-14 січня Мінекономіки опублікує нові ціни на паливо, які будуть перевищувати нинішні в межах 1 грн/л. тобто звичайний не преміальний бензин А-95 може коштувати близько 33 грн/л.
За його словами, таких високих цін на цей вид палива в Україні ще не було.
Нагадаємо, в Україні зросли ціни на бензин і дизельне паливо. Про цінові зміни з 5 по 6 січня повідомляє в щоденному ціновому моніторингу Консалтингова група А-95.
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