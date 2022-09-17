Такі заяви - кричущі: Київ відповів на пропозицію ексголови МЗС Румунії "поділитися" територіями з сусідами

Київ відповів на пропозицію ексголови МЗС Румунії "поділитися" територіями / digi24.ro / УНІАН

Україна вважає неприйнятними заяви колишнього міністра закордонних справ Румунії Андрія Марги - про те, що офіційний Київ повинен піти на територіальні поступки іншим країнам. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці МЗС України в Twitter.

Заяви Марги в той час - зроблені саме в той момент, коли Україна захищається від російської військової агресії, українські дипломати назвали кричущими.

"Шкодуємо, що колишній міністр європейської та демократичної держави Андрій Марга виступає із заявами, які ставлять під сумнів базові принципи міжнародного права, зокрема, непорушності кордонів. Забезпечення повної поваги цих принципів - основа безпеки і стабільності на континенті", ‒ резюмується в заяві.

Нагадаємо, раніше Андрій Марга, колишній комуніст і інформатор Румунських спецслужбв розмові з журналістами агентства Digi24 стверджував, що нинішні кордони України занадто великі, і пропонував "поступитися територією".

Нібито офіційний Київ повинен віддати: Угорщині - Закарпаття, Польщі – Галичину, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим.

Раніше соціологи з'ясували, що переважна більшість українців не готові йти на будь-які територіальні поступки заради якнайшвидшого припинення війни з РФ.

Соціологи повідомили, що для 87% респондентів ніякі територіальні поступки не припустимі (цей показник виріс на 3 процентних пункти в порівнянні з аналогічним опитуванням, проведеному в липні).

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