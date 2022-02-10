Таблетки від COVID-19 з’явилися в аптеках – МОЗ попереджає про підробку

Таблетки від COVID-19 в аптеках Хмельницького можуть бути підробкою, заявили у МОЗ/ Фото ілюстративне, УНІАН

У низці аптек в Хмельницькому почали продавати пігулки від коронавірусу Молнупіравір.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що не мають ніякого відношення до потрапляння цих ліків на прилавки аптек, йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

Перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда зазначив, що саме цей препарат не зареєстрований в Україні і не може бути у вільному доступі. Тому ці ліки, які продаються у Хмельницькому, можуть бути підробкою, наголосив він.

"Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже продавати його у вільному доступі заборонено. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів", – сказав Комаріда.

Він повідомив, що в аптеках України скоро з’явиться зареєстрований у нашій державі препарат Молнупіравір. Проте він буде доступний українцям безкоштовно – його видаватимуть за призначенням лікаря.

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"Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов і карається відповідно до законодавства", – додали у МОЗ.

Україна отримала першу партію Молнупіравіру

6 лютого 2022 року в Україну прибула велика партія таблеток від COVID-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme – 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, МОЗ найближчим часом розподілить ліки і відправить в регіони. До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що Україна вже має бронь у виробників Pfizer і Merck на їх нові ліки проти COVID-19, тому отримає препарати однією з перших.

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