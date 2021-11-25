Україна закупить найефективніші ліки від коронавірусу - Ляшко

Ляшко порадував новинами / УНІАН

Україна придбає найефективніші ліки для боротьби з COVID-19.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу в середу, 25 листопада.

"Уряд прийняв постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби з COVID-19. Тому в разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" і "Ритонавір" для лікування хворих COVID-19", - сказав Ляшко.

Також, за його словами, з компаніями вже проведені переговори.

читайте такожНемає щеплення-сиди вдома: в "жовтій" зоні посилили карантинДовідка:Молнупиравир - це розробка американською фармацевтичною корпорацією Merck у партнерстві з компанією Ridgeback Biotherapeutics. Це перша таблетка, розроблена проти наслідків ковіду. Її завдання - порушити генетичний код коронавірусу і таким чином перешкодити його поширенню по тілу людини. Він діє проти одного з ензимів, який вірус використовує для самовідтворення. Merck стверджує, що таблетка буде такою ж ефективною проти всіх нових варіантів Covd - 19-як вже існуючих, так і тих, що можуть з'явитися в майбутньому.

Реклама

Ритонавір - це антиретровірусний препарат, який використовується разом з іншими ліками для лікування ВІЛ/СНІДу та вірусного гепатиту С генотипу 4. Він продається під торговою назвою Norvir. Низькі дози ритонавіру часто використовуються з іншими інгібіторами протеази.

Нагадаємо, в Україні в обов'язковому порядку будуть сканувати covid-сертифікати. Документ будуть зчитувати через додаток "Дія". Візуальної перевірки виявилося недостатньо. А при відмові від сканування передбачені захмарні штрафи.

Читайте також: