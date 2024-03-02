Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ - Зеленський

Після повернення Сирського з фронту президент очікує детальну доповідь з пропозиціями щодо подальших змін та дій.

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Зеленський надав Сирському повний контрольнад кадровою політикою у війську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський отримав повний контроль над кадровими змінами в армії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Щодня головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах - будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт - реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", - сказав президент.

За словами Зеленського, Сирський має повернутися з фронту на початку тижня. Після його повернення Зеленський очікує детальну доповідь від головнокомандувача ЗСУ з пропозиціями щодо подальших змін та дій.

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"Кожен, хто працює на державу, повинен бути в державі, за державу, дбати про державу. Про спільні інтереси, а не про якісь особисті. Особисті інтереси – після війни", - також заявив президент.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Приїзд Сирського на фронт

Нагадаємо, 26 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув на передову. Там військові аналізують ситуацію та обговорюють заходи для захисту від дронів та авіаційних ударів, а також розглядають питання посилення окремих ділянок фронту та вирішення проблем у бригадах.

Також Зеленський заявив, що перемога України у 2024 році прямо залежить від допомоги США. Тому Сирський розробляє два плани дій в разі отримання або відсутності допомоги від США.

Як повідомляв Главред, бригади Збройних Сил України активно ведуть бої на Курахівському та Авдіївському напрямках фронту. Хоча ворог зазнає втрат, він продовжує атакувати позиції, іноді з успіхом. Головнокомандувач Сирський підкреслив важливість максимізації втрат у ворога та відновлення втрачених позицій. Також він наголосив на необхідності грамотного розподілу резервів для посилення оборони.

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