УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ - Зеленський

Руслана Заклінська
2 березня 2024, 20:14
Після повернення Сирського з фронту президент очікує детальну доповідь з пропозиціями щодо подальших змін та дій.
Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ - Зеленський
Зеленський надав Сирському повний контрольнад кадровою політикою у війську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський отримав повний контроль над кадровими змінами в армії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Щодня головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах - будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт - реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей", - сказав президент.

За словами Зеленського, Сирський має повернутися з фронту на початку тижня. Після його повернення Зеленський очікує детальну доповідь від головнокомандувача ЗСУ з пропозиціями щодо подальших змін та дій.

відео дня

"Кожен, хто працює на державу, повинен бути в державі, за державу, дбати про державу. Про спільні інтереси, а не про якісь особисті. Особисті інтереси – після війни", - також заявив президент.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Приїзд Сирського на фронт

Нагадаємо, 26 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув на передову. Там військові аналізують ситуацію та обговорюють заходи для захисту від дронів та авіаційних ударів, а також розглядають питання посилення окремих ділянок фронту та вирішення проблем у бригадах.

Також Зеленський заявив, що перемога України у 2024 році прямо залежить від допомоги США. Тому Сирський розробляє два плани дій в разі отримання або відсутності допомоги від США.

Як повідомляв Главред, бригади Збройних Сил України активно ведуть бої на Курахівському та Авдіївському напрямках фронту. Хоча ворог зазнає втрат, він продовжує атакувати позиції, іноді з успіхом. Головнокомандувач Сирський підкреслив важливість максимізації втрат у ворога та відновлення втрачених позицій. Також він наголосив на необхідності грамотного розподілу резервів для посилення оборони.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський Олександр Сырский
Реклама

Головне за день

З руїн дістали тіла мами з малюком: Зеленський відреагував на удар РФ по Одесі

З руїн дістали тіла мами з малюком: Зеленський відреагував на удар РФ по Одесі

19:55 Україна
Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні

Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні

18:53 Україна
РФ рветься вперед на сході: ЗСУ вибили окупантів під Куп'янськом – DeepState

РФ рветься вперед на сході: ЗСУ вибили окупантів під Куп'янськом – DeepState

18:18 Україна
Всі головні новини

Популярне

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його наїзд на її доньку-мовчунью Паперну 8043

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі 5392

Загроза наступу на Київ: українців попередили про небезпеку з півночі

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря 4678

Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі 2576

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

21:23

Не проґавте момент: які квіти посадити у березні

20:57

Росіян битимуть новою зброєю: експерт розкрив деталі сучасної розробкиВідео

20:45

Вирощуємо перець удома: коли садити та як, щоб був великий урожай

20:14

Сирський отримав карт-бланш на кадрові зміни в ЗСУ - Зеленський

19:55

З руїн дістали тіла мами з малюком: Зеленський відреагував на удар РФ по ОдесіФотоВідео

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
19:35

Польська блокада вигідна РосіїПогляд

19:32

Нема "першого" і "другого" сорту: військовий різко висловився про відкуп від мобілізації

18:53

Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні

18:51

Поширена помилка, якої припускаються люди, вирощуючи овочі у своєму саду

Реклама
18:50

Ракети Балтії на 300 км і страх у Путіна: експерт назвав сценарії відповіді НАТО Росії

18:18

РФ рветься вперед на сході: ЗСУ вибили окупантів під Куп'янськом – DeepState

17:59

ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35: у ПС натякнули на знищення літаків РФ

17:43

Майор ЗСУ - про ситуацію біля Авдіївки: зупинено активне просування військ РФ

17:36

Ворог змінив тактику: в ЗСУ назвали зброю окупантів, для якої немає "протиотрути"

17:09

У РФ підірвали підстанцію біля оборонних заводів: у ГУР зробили важливу заяву

17:07

Війська РФ женуть голосувати на "виборах" Путіна в окупації: у ЗСУ розкрили деталі

16:37

"Ми змінюємося, і слава Богу": Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO

16:35

"Час працює на Росію": Орбан видав нову скандальну заяву про війну в Україні

16:15

РФ обрала нові цілі на сході: у ЗСУ назвали, які міста під загрозою

15:57

"Краще передати техніку": у Міноборони Польщі відмовилися посилати війська в Україну

Реклама
15:45

Лише люди з орлиним зором знайдуть собаку в печері за 6 секунд: складна оптична ілюзія

15:44

Україна у 2022-му могла вибити війська РФ до Криму: експерт назвав помилку БайденаВідео

15:43

Чекайте мої дорогі шанувальники: Алла Пугачова зробила інтригуючий анонсВідео

15:33

Три речі, які приваблюють щурів у ваш сад: як уникнути появи гризунів

15:08

ЗСУ потужно пошматували ворога: генерал розкрив значні втрати РФ на сході

14:23

Олег Скрипка захотів "декомунізувати" подружні зради

14:09

Ключовий рік для Путіна: Данілов зробив прогноз щодо війни РФ проти України

14:09

Понад 20 тисяч пожеж за тиждень: наступ РФ набирає обертів - The Economist

14:07

Померла популярний дизайнер та "ікона стилю"

13:35

Українці знищують літаки на дуже великих відстанях: у ПС злідали заяву

13:23

Церковне свято 3 березня: чому не можна позичати гроші і брати їх у борг

13:12

Слабка лінія оборони України допомагає наступу РФ: у NYT розкрили деталі

13:09

Режим Путіна залишився без каналу постачання боєприпасів від КНДР: ЗМІ дізналися деталі

12:57

Анна Саліванчук уперше прокоментувала розлучення з чоловіком-нардепом

12:46

Швидко змінюються в гаремі: Цибульська прокоментувала новий роман Остапчука

11:45

"У найближчі декілька місяців": в Естонії зробили прогноз про важкий момент для України

11:39

Як виїхати чоловікам з України в березні: адвокат пояснив, які правила діють

11:36

Кількість жертв в Одесі зросла: з-під завалів дістали тіло дитиниФото

11:34

Місячний календар на 3 березня: якій частині тіла потрібно приділити особливу увагу

11:22

Які труси краще носити чоловікам: як правильно обрати білизну

Реклама
11:09

Уперше в історії: німецькі винищувачі вилетіли на перехоплення літаків РФ у Латвії

10:43

Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

10:30

Китайський гороскоп на 3 березня: Бику - почуття обов'язку, Дракону - сильний потяг

10:26

РФ воює проти цивільних: Зеленський відреагував на удар по Одесі та звернувся до ЗаходуФото

09:48

У Санкт-Петербурзі російська ППО полювала на дрон і пошкодила багатоповерхівкуВідео

09:38

"Відбуваються деякі події": Віталій Козловський заінтригував змінами в житті

09:06

ЗСУ знищили 14 "Шахедів" і відправили у вічний політ ще один ворожий Су-34Фото

08:51

Хто зможе отримати бронь від мобілізації: у Раді дали відповідь

08:29

"Шахеди" атакували Харків і область, є "прильоти": що відомо

08:10

Політична система США догулялась до мишейПогляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти