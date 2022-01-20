Зв'язали мотузкою і били до напівсмерті: під Одесою жорстоко знущалися над підлітком

Поліція Одеської області / Нацполиция

В Одеській області в Болградській ОТГ односельці побили, зв'язали і утримували підліткао за вигадане викрадення їх музичної колонки.

Як повідомляють у поліції, 32-річний та 17-річний зловмисники незаконно позбавили волі 15-річного знайомого. Це сталося в гаражі старшого чоловіка, де вони зібралися грати в карти.

Під час гри зловмисники почали чіплятися до підлітка, щоб він визнав свою провину. Коли юнак став заперечувати причетність до крадіжки, тоді до нього застосували силу.

Побитий хлопець кілька годин просидів зв'язаним, поки не зміг розв'язати мотузки і втекти додому. Про скоєне він розповів батькові, який одразу звернувся до правоохоронних органів.

"Юнак, який постраждав від протиправних дій подільників, зараз знаходиться в лікарні з травмою голови, він пройде судово-медичну експертизу і за її результатами будемо вирішувати питання подальших дій щодо зловмисників", - говорить начальник слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Валентина Істоміна.

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Як покарають

За вчинене їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри.

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Як раніше повідомляли, у Запорізькій області трапився дикий випадок. Група підлітків протягом декількох годин жорстоко знущалася над 14-річним хлопцем.

Його змушували ковтати підпалені сигарети, обливали на вулиці холодною водою, вимагали гроші і погрожували закопати. Дитину врятувала мама, яка відчула щось недобре, розшукала сина і вирвала його з рук садистів.

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