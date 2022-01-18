Жорстоко били і погрожували закопати: під Запоріжжям трапилася трагедія з 14-річним підлітком

Насильство / pixabay

У Запорізькій області трапився дикий випадок. Група підлітків протягом декількох годин жорстоко знущалася над 14-річним хлопцем.

Його змушували ковтати підпалені сигарети, обливали на вулиці холодною водою, вимагали гроші і погрожували закопати. Дитину врятувала мама, яка відчула щось недобре, розшукала сина і вирвала його з рук садистів.

Як відомо, ситуація трапилася в суботу, 15 січня, в селищі Кушугум під Запоріжжям. Єгор пішов з дому і довго не повертався. Його мама Анна намагалася додзвонитися 14-річному синові, але мобільний телефон був відключений. Жінка забила тривогу, спершу вона обдзвонила всіх родичів, а потім знайшла старий телефон сина і по книзі контактів почала набирати номери друзів.

"Одна з його знайомих дівчаток сказала, що бачила його на вулиці зі Славіком Б. це нехороший хлопець, Єгор навчався з ним з 1-го класу, але я завжди просила з ним не дружити. Я тут же набрала маму цього Славіка. Справа в тому, що вона живе в місті, а її син, хоч йому і 15 років, проживає самостійно в будинку її колишнього чоловіка. Дізналася адресу і ми з чоловіком поїхали туди", - розповідає Анна, пише Обозреватель.

Батьки не могли потрапити в будинок ​

Спочатку батькам ніхто не відкривав хвіртку, але в будинку горіло світло і гриміла музика. Тоді мама сама увійшла у двір і побачила на ганку дівчинку, яка курила – побачивши жінку, вона тут же кинулася в будинок.

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"Вийшов цей Славік. Телефон сина виявився у нього. Він заявив, що Єгор нібито дав йому його потримати. Він почав розповідати, що нібито вони відбили сина у якихось мужиків на зупинці, забрали у них його телефон і врятували його. Пізніше вони вивели Єгора під руки. Він вже не міг сам пересуватися! Я обняла його", - згадує мама.

Батьки тут же викликали швидку допомогу і поліцію.

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Над хлопцем знущалися протягом декількох годин

Зараз Єгор знаходиться в лікарні, а поліція з'ясовує всі подробиці інциденту.

Як вдалося дізнатися мамі, в будинку перебувало семеро людей у віці від 12 до 15 років, серед них були і дівчатка. Підлітки знущалися над хлопчиком кілька годин.

"Спочатку розмова зайшла про якусь дівчинку, потім з нього стали вимагати гроші. Просили тисячу гривень, потім вже сума дійшла до 13 тисяч", – розповідає Ганна.

Єгора змушували ковтати палаючі сигарети, гасили їх об нього, били, виводили на вулицю і обливали водою.

"Вони йому сказали, що так буде до 21 години, а потім вони його просто закопають", - розповідає мама.

Поліцейські затримали двох підлітків - Славу Б. та Сергія М. незабаром районний суд Запоріжжя має обрати їм запобіжний захід.

Двох підлітків затримала поліція

Сам Єгор заляканий, батьки знаходяться поруч з ним у лікарні, але вже хочуть забирати додому. З хлопцем ще працюватимуть слідчі та психологи.

"Мама затриманого поліцією Слави плакала, але говорила, що нехай він сам тепер відповідає за свої вчинки, вона його попереджала. На контакт виходила мама ще одного учасника цього знущання, просила вибачення за сина, пропонувала допомогу, хотіла приїхати і зустрітися. Але я поки нікого з них бачити не хочу", – зітхає мама Єгора.

У поліції кажуть, що крім кримінального провадження за ч.2 ст. 127 (тортури) відкрили ще дві справи. Одне стосується статті "розбій", оскільки винні відбирали у хлопця мобільний телефон. Також вирішується питання про подальшу кваліфікацію дій цієї групи підлітків.

Тим часом в соцмережах з'являються повідомлення про те, що сім'я нібито збирає гроші на лікування Єгора. Але насправді це не так, поки батьки справляються самі і ні в кого допомоги не просять.

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