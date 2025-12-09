В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

В Укренерго пояснили, що причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-nachalis-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-gde-ne-deystvuyut-grafiki-10722485.html Посилання скопійоване

В Україні діють аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне:

В кількох областях України ввели аварійні відключення світла

Погодинні графіки наразі не діють

У вівторок, 9 грудня, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки наразі не діють. Про це повідомили в Укренерго.

У компанії пояснили, що причиною обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

відео дня

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго додали, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Де діють аварійні відключення

На Полтавщині є команда від НЕК Укренерго застосувати ГАВ в обʼємі 5 черг.

Також за вказівкою Укренерго, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг.

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом - названо умову

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Поки що ворог не зменшує інтенсивність обстрілів і не змінює свої пріоритетні цілі.

"Я не бачу, щоб обстрілів ставало менше чи тенденції до цього. Тому говорити в цьому ключі про зникнення графіків немає сенсу", — підкреслив експерт.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - новини за темою

Як писав Главред, у вівторок, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг відключень в областях - від 2 до 4 черг.

Нагадаємо, голова Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях, оскільки там тривають майже щоденні російські атаки та фіксуються значні руйнування. Попри складності, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію.

Днем раніше в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Екстрені відключення застосували у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред