В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

У вівторок, 9 грудня, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки наразі не діють. Про це повідомили в Укренерго.
У компанії пояснили, що причиною обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго додали, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Де діють аварійні відключення
На Полтавщині є команда від НЕК Укренерго застосувати ГАВ в обʼємі 5 черг.
Також за вказівкою Укренерго, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг.
Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом - названо умову
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Поки що ворог не зменшує інтенсивність обстрілів і не змінює свої пріоритетні цілі.
"Я не бачу, щоб обстрілів ставало менше чи тенденції до цього. Тому говорити в цьому ключі про зникнення графіків немає сенсу", — підкреслив експерт.
Відключення світла - новини за темою
Як писав Главред, у вівторок, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг відключень в областях - від 2 до 4 черг.
Нагадаємо, голова Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях, оскільки там тривають майже щоденні російські атаки та фіксуються значні руйнування. Попри складності, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію.
Днем раніше в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Екстрені відключення застосували у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
