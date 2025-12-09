Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

Маріна Фурман
9 грудня 2025, 08:53
286
В Укренерго пояснили, що причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.
В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки
В Україні діють аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне:

  • В кількох областях України ввели аварійні відключення світла
  • Погодинні графіки наразі не діють

У вівторок, 9 грудня, у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки наразі не діють. Про це повідомили в Укренерго.

У компанії пояснили, що причиною обмежень стали наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

відео дня

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго додали, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Де діють аварійні відключення

На Полтавщині є команда від НЕК Укренерго застосувати ГАВ в обʼємі 5 черг.

Також за вказівкою Укренерго, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг.

Графіки відключень світла в Україні можуть зникнути найближчими часом - названо умову

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що графіки відключень в Україні можуть зникнути найближчими часом лише за однієї умови: якщо замість Росії буде океан. Поки що ворог не зменшує інтенсивність обстрілів і не змінює свої пріоритетні цілі.

"Я не бачу, щоб обстрілів ставало менше чи тенденції до цього. Тому говорити в цьому ключі про зникнення графіків немає сенсу", — підкреслив експерт.

В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - новини за темою

Як писав Главред, у вівторок, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг відключень в областях - від 2 до 4 черг.

Нагадаємо, голова Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях, оскільки там тривають майже щоденні російські атаки та фіксуються значні руйнування. Попри складності, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію.

Днем раніше в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Екстрені відключення застосували у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни: експерт чітко відповів

Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни: експерт чітко відповів

09:46Україна
В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

08:53Україна
Європа звинувачує Росію у тероризмі: як відреагує економіка Кремля

Європа звинувачує Росію у тероризмі: як відреагує економіка Кремля

08:45Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Китайський гороскоп на сьогодні 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

Китайський гороскоп на сьогодні 9 грудня: Бикам - конфлікт, Коням - драма

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

Останні новини

10:23

Леся Нікітюк зважилася на втручання у своє обличчя - що вона змінила

09:58

Несподівані нарахування: чому українцям доводиться платити за чужі борги

09:46

Чи зупинять мобілізацію після закінчення війни: експерт чітко відповів

09:42

Наталку Денисенко і Тараса Цимбалюка зняли в нескромний момент - деталі

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:17

У Чебоксарах - вибухи і "прильоти": що могло стати ціллю атаки дронів

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:01

Астрологи назвали знаки зодіаку, які частіше за інших притягують неприємності

08:53

В Україні почалися екстрені відключення світла: у яких регіонах не діють графіки

Реклама
08:49

Знайшов нову подружку: Лорак поділилася особистим

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:45

Європа звинувачує Росію у тероризмі: як відреагує економіка КремляПогляд

08:26

Трамп може відмовитися від участі у завершенні війни в Україні: названо умову

08:09

£100 млрд для України: коли ЄС оголосить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ

08:02

Допомагає молодість: Катерина Остапчук розповіла, як переживає ночі обстрілів

07:59

Гвоздьова з дочкою опинилася в лікарні: що сталося

07:08

США посилюють тиск щодо мирного плану: в Axios сказали, чого Штати вимагають від Києва

06:17

"Навіть смерть Путіна не зупинить війну": Тука назвав умову завершення конфлікту

06:10

Яка логіка США на переговорах і що варто знатиПогляд

06:00

"Я залишаю": Настя Каменських оголосила про кардинальні зміни

Реклама
05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці будівельника за 19 секунд

05:29

Навіщо наносити на тертку соняшникову олію: хитрий трюк від господині

05:05

Підстрижена "під хлопчика": Ольга Фреймут здивувала своїм виглядом

04:46

Гороскоп на завтра 10 грудня: Скорпіонам - гостра проблема, Рибам - прибуток

04:25

Мікрохвильовка стане чистою за лічені хвилини: господиня показала дивовижний лайфхак

04:01

Не смішно, а небезпечно: чому огірки викликають паніку у котів і чим це загрожуєВідео

03:51

Відома співачка погрожувала світській журналістці Тур - деталі

03:30

Всесвіт буде на стороні п’ятьох знаків зодіаку: на кого чекає сплеск успіху

02:28

Чи пов’язаний Хрещатик із Хрещенням Русі: несподівані факти про головну вулицю Києва

02:19

Ворог просуває піхоту в Сіверськ: у DeepState розповіли, що відбувається в місті

02:00

Не дотримала слова: покинутий батько Меган Маркл прокоментував спілкування з донькою

00:54

Ремінь чи ланцюг ГРМ: експерти розповіли, що безпечніше для авто з пробігом

00:13

Як правильно поливати орхідеї, щоб вони цвіли довше: три методи флористівВідео

08 грудня, понеділок
23:54

Однотипний раціон: що станеться, якщо не міняти сніданок роками

22:53

Дуже "ненажерливі" моделі: ТОП-5 авто, які розчаровують власників витратою пального

22:51

Хто може очолити "Динамо": експерт назвав ідеального кандидата на посаду тренера

22:50

Ігор Коломойський знову запрошує на судові засідання

22:41

"Я дівчинка": Даша Квіткова зробила зізнання про заміжжя

22:28

Території в обмін на мир: про що Україна домовилась із США та яка доля ЗАЕС

22:12

"Подано до суду": Клименко особисто взявся за справу в нападі на ансамбль "Гуцулія"

Реклама
21:30

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:04

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:02

Ексдружини Тома Круза об'єдналися заради його ексгерлфренд - ЗМІ

20:59

Потрібна лише одна ложка: простий прийом для прання, який повертає речам яскравість

20:40

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

20:16

Люди, народжені в ці місяці, занадто креативні для офісної роботи

20:10

З яким пробігом найкраще купувати вживане авто - експерт назвав "золотий середину"

19:56

Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

19:46

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для УкраїниВідео

19:28

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти